«Открой сезон без нарушений!»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Госавтоинспекция информирует, что за нарушение ПДД в 2019 году на территории Витебской области привлечено 3275 водителей мототранспорта, среди которых 256 за управление мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения, 474 за управление мототранспортом, не имея права управления данным видом транспорта. В марте 2020 года на территории Витебской области произошло 1 ДТП с участием мототранспорта, в результате которого водитель получил телесные повреждения, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления.

К сведению: 6 марта 2020 года в 10:30 водитель Д., 1989 г.р., управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления при выборе скорости не учел дорожные условия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель Д. получил телесные повреждения и госпитализирован.

Нельзя не отметить, что основным фактором, способствующим увеличению тяжести последствий ДТП с участием мототранспорта, является несоблюдение требований об использовании водителями и пассажирами мотошлемов при движении на мотоцикле и мопеде.

По данным исследований, наиболее часты ДТП с участием мотоциклистов заканчивающихся смертельным исходом — это в 40% случаев вылет мотоцикла за пределы дорожного полотна, как правило, в повороте.

Около 18 процентов приходятся на проезд запрещающего сигнала светофора на перекрестке, часто с пренебрежением требований знака СТОП и еще чаще — с последующим столкновением с другим транспортным средством.

В 12 процентах случаев происходит лобовое столкновение мотоциклистов с прочими транспортными средствами.

Падения мотоциклистов, то есть потеря управления с последующим скольжением упавшего мотоцикла по дороге это около 7 процентов от общего числа смертельных аварий.

Эти наиболее распространенные категорий аварий. Остальные, около 15 процентов приходятся на ДТП, где участвовало второе транспортное средство, водитель, которого не сумел вовремя заметить приближающегося к нему мотоциклиста.

В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта, иных механических двухколесных транспортных средств, а также пресечения ими нарушений Правил дорожного движения, Госавтоинспекция на постоянной основе проводит профилактическую работу с данной категорией участников дорожного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание любителей мототехники, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения.

Всегда надо помнить, что мотоциклист в меньшей степени защищён, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Управляя мототехникой, водитель и его пассажиры, согласно ПДД обязаны быть в застегнутых мотошлемах.

Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем, средство, позволяющее сохранить жизнь, снизить тяжесть повреждений при происшествиях.

Всегда уступайте дорогу пешеходам в местах, где они имеют преимущественное право на движение, жестом приглашайте их идти, если они не решаются.

Водите мотоцикл так, чтобы у Вас оставалось время для оценки дорожной ситуации и выполнения необходимых действий по обеспечению безопасности движения.

Помните, что злейший враг водителя – алкоголь.

И. ВОРОНА, старший инспектор по АП ОГАИ РОВД.