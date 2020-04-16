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Караник: в Витебской области зафиксировано 1092 случая коронавируса
16.04.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Количество заражений COVID-19 в Витебской области составляет 1092 случая. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник,
«В Витебской области на сегодняшний день выявлено 1092 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции», – заявил министр.
При этом он также отметил, что в настоящее время наблюдается существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих от пневмонии. «Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад», – добавил министр.
По словам Владимира Караника, в настоящее время сохраняется тенденция по приросту числа заболевших на уровне 500 человек в сутки.
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Количество заражений COVID-19 в Витебской области составляет 1092 случая. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщает БЕЛТА. «В...
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