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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 16 апреля

16.04.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 16 апреля

Министерство здравоохранения обновило статистику зараженных новым коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.

На 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на COVID-19. В тестировании задействовано 24 лаборатории, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медцентрах.

На данный момент зарегистрировано 4204 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Фото: regnum.ru

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Министерство здравоохранения обновило статистику зараженных новым коронавирусом в своем официальном Telegram-канале. На 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов...
 
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