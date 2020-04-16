|
Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 16 апреля
16.04.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения обновило статистику зараженных новым коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.
На 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на COVID-19. В тестировании задействовано 24 лаборатории, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медцентрах.
На данный момент зарегистрировано 4204 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Фото: regnum.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения обновило статистику зараженных новым коронавирусом в своем официальном Telegram-канале. На 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)