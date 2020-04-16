Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 16 апреля

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения обновило статистику зараженных новым коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.

На 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на COVID-19. В тестировании задействовано 24 лаборатории, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медцентрах.

На данный момент зарегистрировано 4204 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Фото: regnum.ru

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