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Андрей Арямнов: «Мы не прошли пик заболеваемости... Чтобы этот пик не начался из-за наших больших мероприятий: Пасха, 9 мая, а у некоторых и дни рождения»
16.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике
– Я достаточно сильно самоизолирован. Со мной постоянно антисептики
– Нужно ли проводить парад на 9 мая?
– Насчет больших серьезных общественных мероприятий, то я все-таки склонен к тому, что не стоит их проводить. Тем более, на мой взгляд, мы не прошли пик заболеваемости... Чтобы этот пик не начался из-за наших больших мероприятий, которые мы должны провести: Пасха, 9 мая, а у некоторых и дни рождения. Потому что у меня завтра день рождения и я решил его проводить в узком семейном кругу
- Ощущаете ли панику в обществе
– Нет, не ощущаю
- Почему, на ваш взгляд, большинство государств идет одним путем: карантин, самоизоляция. А у нас какой-то особый путь
– Наверное, потому что мы очень давно выбрали этот особый путь и идем по нему, – сказал Арямнов.
По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 203 пациента выздоровели, 40 человек умерло.
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Андрей Арямнов: «Мы не прошли пик заболеваемости... Чтобы этот пик не начался из-за наших больших мероприятий: Пасха, 9 мая, а у некоторых и дни рождения»
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
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