Андрей Арямнов: «Мы не прошли пик заболеваемости... Чтобы этот пик не начался из-за наших больших мероприятий: Пасха, 9 мая, а у некоторых и дни рождения»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов поделился мнением о ситуации с коронавирусом .

– Я достаточно сильно самоизолирован. Со мной постоянно антисептики

– Нужно ли проводить парад на 9 мая?

– Насчет больших серьезных общественных мероприятий, то я все-таки склонен к тому, что не стоит их проводить. Тем более, на мой взгляд, мы не прошли пик заболеваемости... Чтобы этот пик не начался из-за наших больших мероприятий, которые мы должны провести: Пасха, 9 мая, а у некоторых и дни рождения. Потому что у меня завтра день рождения и я решил его проводить в узком семейном кругу

- Ощущаете ли панику в обществе

– Нет, не ощущаю

- Почему, на ваш взгляд, большинство государств идет одним путем: карантин, самоизоляция. А у нас какой-то особый путь

– Наверное, потому что мы очень давно выбрали этот особый путь и идем по нему, – сказал Арямнов.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 203 пациента выздоровели, 40 человек умерло.