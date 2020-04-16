|
Как борются с коронавирусом в Могилевской области – Видео
16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Рейды по адресам людей на самоизоляции и открытки для медиков. Как борются с коронавирусом в Могилевской области —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейды по адресам людей на самоизоляции и открытки для медиков. Как борются с коронавирусом в Могилевской области — репортаж телеканала БЕЛАРУСЬ 4.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)