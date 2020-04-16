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Похоже, дистанционное будет. На сайтах школ появляются разделы про онлайн-обучение

16.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Продленные весенние каникулы заканчиваются 19 апреля — через три дня. Как дети будут учиться дальше, ни родители, ни учителя до сих пор не знают точно. В Министерстве образования по-прежнему отвечают, что решение еще не принято. Хотя на сайтах некоторых школ, лицеев и гимназий уже появились разделы для дистанционного обучения, а учителям рассылают рекомендации, какими сервисами можно пользоваться для индивидуального обучения.

Похоже, дистанционное будет. На сайтах школ появляются разделы про онлайн-обучение

Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом весенние каникулы продлились на две недели. В итоге вместо одной недели школьники отдыхали три. За это время рост числа заболевших не снизился — наоборот, каждый день количество увеличивается на 300−450 случаев. Такая тенденция, по словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, сохранится еще две-три недели, пик эпидемии в Беларуси ожидается в конце апреля — начале мая.

Что будет с учебой дальше, Министерство образования пока не решило. Ведомство рассматривает несколько вариантов: начать занятия в школе и/или перейти на дистанционное, продлить каникулы либо завершить четвертую четверть досрочно, а аттестацию провести по трем предыдущим.

Скорее всего, школьники перейдут на дистанционное индивидуальное обучение. Как минимум какая-то их часть. 16 апреля на сайте Национального института образования появилась презентация (в ней есть логотип Министерства образования), в которой школам на своих сайтах рекомендуют создать страницу раздела «Индивидуальное обучение». На этой странице нужно разместить расписание уроков, учебные материалы по теме, информацию о времени проведения онлайн-консультаций или видеовстреч (если педагог собирается их проводить), задания для самостоятельной работы и информацию о сроках сдачи и проверки работ.

Похоже, дистанционное будет. На сайтах школ появляются разделы про онлайн-обучение

Скриншот из презентации Национального института образования

В этой же презентации учителям рекомендуют сервисы, с помощью которых они могут выстроить образовательный процесс дистанционно. Это сервисы для видеотрансляции учебного контента, для создания интерактивного учебного контента, для организации обратной связи, для хранения учебного материала.

К слову, некоторые учебные учреждения Гродно, Минска, Бреста и Брестской области на этой неделе создали рекомендуемые разделы. Называются они по-разному: дистанционное обучение, онлайн-обучение, удаленное самообразование. В них уже сейчас можно найти задания для учеников разных классов на следующую неделю с 20 апреля.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Продленные весенние каникулы заканчиваются 19 апреля — через три дня. Как дети будут учиться дальше, ни родители, ни учителя до сих пор не знают точно. В...
 
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