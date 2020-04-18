ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть шанс остаться без кофе. Планете грозит дефицит кофе из-за коронавируса

18.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Распространение коронавируса в странах Латинской Америки создает угрозу возникновения дефицита кофе.

Ранее прогнозировалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостача будет покрыта за счет остатка предыдущих урожаев. Однако начало пандемии привело к «паническим закупкам» кофе. В итоге в США запасы необжаренных бобов упали до минимума за пять лет.

А теперь коронавирус угрожает и сбору нового урожая, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.

Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что болезнь уже привела к некоторым проблемам. По его словам, Fedecafe принимает меры, чтобы обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуацию осложняет также введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.


фото носит иллюстративный характер

Непростая ситуация и в Перу. Сбор урожая должен начаться здесь уже в мае, однако гендиректор кооператива Cecovasa (объединяет выращивающие кофе хозяйства) Джимми Ларико опасается, что работников может не хватить. Тем более, что и сами фермеры покидают свои фермы из-за нехватки в регионе обычно завозимых сюда продуктов и других товаров первой необходимости.


«Многие люди покидают свои фермы. Урожай окажется в опасности, если карантин сохранится», — говорит Ларико, по словам которого, уходят целые семьи, вынужденные идти пешком из-за введенных ограничений на движение транспорта.

Bloomberg отмечает, что рост спроса на кофе может замедлить закрытие кафе и ресторанов, однако это может еще сильнее ухудшить положение латиноамериканских производителей. Вдобавок к нехватке рабочей силы они столкнутся еще и с проблемами сбыта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распространение коронавируса в странах Латинской Америки создает угрозу возникновения дефицита кофе.
 
Новости дня
Новости
 
Угрозы — минимизировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика