Есть шанс остаться без кофе. Планете грозит дефицит кофе из-за коронавируса

Ранее прогнозировалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостача будет покрыта за счет остатка предыдущих урожаев. Однако начало пандемии привело к «паническим закупкам» кофе. В итоге в США запасы необжаренных бобов упали до минимума за пять лет.





А теперь коронавирус угрожает и сбору нового урожая, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.





Работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.





Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что болезнь уже привела к некоторым проблемам. По его словам, Fedecafe принимает меры, чтобы обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуацию осложняет также введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.









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Непростая ситуация и в Перу. Сбор урожая должен начаться здесь уже в мае, однако гендиректор кооператива Cecovasa (объединяет выращивающие кофе хозяйства) Джимми Ларико опасается, что работников может не хватить. Тем более, что и сами фермеры покидают свои фермы из-за нехватки в регионе обычно завозимых сюда продуктов и других товаров первой необходимости.









«Многие люди покидают свои фермы. Урожай окажется в опасности, если карантин сохранится», — говорит Ларико, по словам которого, уходят целые семьи, вынужденные идти пешком из-за введенных ограничений на движение транспорта.





Bloomberg отмечает, что рост спроса на кофе может замедлить закрытие кафе и ресторанов, однако это может еще сильнее ухудшить положение латиноамериканских производителей. Вдобавок к нехватке рабочей силы они столкнутся еще и с проблемами сбыта.



