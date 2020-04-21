|
Меры защиты от СOVID-19. Профсоюзы предлагают подвозить сотрудников на работу, а обеды организовать на вынос
21.04.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наряду с медиками в борьбе с коронавирусом активно задействованы и профсоюзы страны. Вместе с нанимателями они принимают самые разнообразные меры по недопущению распространения вируса среди работников предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, контроль за соблюдением гигиенических норм в организациях стал ещё тщательнее. Для исключения массового скопления сотрудников корректируют режим работы, обеденные перерывы.
Особое внимание уделяют защите работников так называемой группы риска, в том числе беременных женщин.
Кроме того, профкомы ряда строительных предприятий предлагают нанимателям доставлять сотрудников к месту работы своим транспортом, а также организовать обеды на вынос в отдельных ланч-боксах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры защиты от СOVID-19. Профсоюзы предлагают подвозить сотрудников на работу, а обеды организовать на вынос
Новости Беларуси. Наряду с медиками в борьбе с коронавирусом активно задействованы и профсоюзы страны. Вместе с нанимателями они принимают самые разнообразные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)