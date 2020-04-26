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Информация Минздрава: 1695 пациентов с COVID-19 выздоровели

26.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысяч  525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1 % от протестированных. 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 
 
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего за время появления инфекции на территории страны...
 
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