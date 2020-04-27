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Что там в Столбцах? Что говорит официальная статистика
27.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Столбцах творится что-то странное: в СМИ в последнее время появилось много информации от
Сегодня в материале издания «Прамень»
Согласно опубликованным данным, в первой половине апреля в больницу поступали больные с тяжелыми пневмониями, их даже начали переводить в другие районы для оперативной помощи. С
При этом утверждается, что с 17 апреля ситуация изменилась: пневмонии в большинстве своем выявляют у пациентов, которые уже на больничном. Из реанимации перевели 8 пациентов, еще 14 человек с пневмониями готовятся к выписке.
С 1 апреля 30 пациентов закончили лечение, за неделю закрыли 383 листка нетрудоспособности из-за ОРВИ и острого бронхита.
В этом году с января по март в районе зарегистрирован 241 умерший, а за такой же период прошлого года — 254 умерших.
При этом в материале указано, что «есть подтвержденный COVID-19 и среди медработников, и у пациентов». Но данные по количеству людей с коронавирусом в районе не приводятся.
Также следует отметить, что речь о большом количестве умерших от "пневмонии" шла именно в последние недели, то есть в апреле, а статистики по этому месяцу еще нет.
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В Столбцах творится что-то странное: в СМИ в последнее время появилось много информации от жителей с рассказами о заболевших и умерших от "пневмонии".
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