Лукашенко и Гайдукевич подали заявки в ЦИК

Центризбирком 14 мая принял заявки на регистрацию инициативных групп еще от четырех граждан стран. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко.

По данным ЦИК, 14 мая заявки на регистрацию инициативных групп подали: Сергей Тихановский (предприниматель и блогер из Гомеля, который отбывает административный арест, его инициативную группу возглавила жена), Александр Лукашенко (действующий президент страны, группу которого возглавит Михаил Орда), Владимир Непомнящих (пенсионер, член ОГП), Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия).

Таким образом, на 14 мая ЦИК приняла заявления на регистрацию инициативных групп четырнадцати граждан.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет .