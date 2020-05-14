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Лукашенко и Гайдукевич подали заявки в ЦИК
14.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Центризбирком 14 мая принял заявки на регистрацию инициативных групп еще от четырех граждан стран. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко.
По данным ЦИК, 14 мая заявки на регистрацию инициативных групп подали: Сергей Тихановский (предприниматель и блогер из Гомеля, который отбывает административный арест, его инициативную группу
Таким образом, на 14 мая ЦИК приняла заявления на регистрацию инициативных групп четырнадцати граждан.
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Центризбирком 14 мая принял заявки на регистрацию инициативных групп еще от четырех граждан стран. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко.
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