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Лукашенко и Гайдукевич подали заявки в ЦИК

14.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Центризбирком 14 мая принял заявки на регистрацию инициативных групп еще от четырех граждан стран. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко.

По данным ЦИК, 14 мая заявки на регистрацию инициативных групп подали: Сергей Тихановский (предприниматель и блогер из Гомеля, который отбывает административный арест, его инициативную группу возглавила жена), Александр Лукашенко (действующий президент страны, группу которого возглавит Михаил Орда), Владимир Непомнящих (пенсионер, член ОГП), Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия). 

Таким образом, на 14 мая ЦИК приняла заявления на регистрацию инициативных групп четырнадцати граждан.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

Начало предвыборной кампании в Беларуси совпало с пандемией, что стало одной из причин, почему оппозиция не стала выдвигать единого кандидата: там полагают, что собрать 100 тысяч подписей в таких условиях невозможно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Центризбирком 14 мая принял заявки на регистрацию инициативных групп еще от четырех граждан стран. Среди них - действующий президент Александр Лукашенко.
 
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