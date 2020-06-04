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Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое
04.06.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число задержанных приближается к 10 тысячам. Несмотря на комендантский час, который введён в более чем 40 городах страны, протестующие продолжают перекрывать дорогие, а некоторые – устраивать погромы.
Напомним, поводом для вспышки беспорядков стала смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе. Изначальные обвинения причастному к инциденту правоохранителю переквалифицировали на более серьёзные: теперь это расценивают как умышленное убийство. А коллегам офицера, которые также участвовали в задержании, выдвинули обвинения в пособничестве и подстрекательстве к преступлению.
Вслед за США массовые протесты охватили и другие страны. В Афинах митинг быстро перерос в столкновения с полицией. Некоторые демонстранты бросали в полицию камни, а также бутылки с зажигательной смесью. В ответ на это стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. 12 человек задержаны.
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Новости мира. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число задержанных приближается к 10 тысячам. Несмотря на...
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