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Глинская: к резкому снижению заболеваемости коронавирусом жара не приведет
08.06.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медики призывают белорусов не расслабляться. Установившаяся жара на коронавирус не повлияет, а потому маски и социальное дистанцирование никто не отменял. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.
— Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому опять же все зависит от того, на сколько мы сами, каждый человек, будут соблюдать те меры, которые были рекомендованы ранее.
Медик призвала соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей, а также носить очки.
По данным Минздрава на 8 июня, в Беларуси
Глава ВОЗ сегодня
Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:
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Медик призвала соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей, а также носить очки.
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