Глинская: к резкому снижению заболеваемости коронавирусом жара не приведет

Источник материала: Tut.by

Медики призывают белорусов не расслабляться. Установившаяся жара на коронавирус не повлияет, а потому маски и социальное дистанцирование никто не отменял. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому опять же все зависит от того, на сколько мы сами, каждый человек, будут соблюдать те меры, которые были рекомендованы ранее.

Медик призвала соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей, а также носить очки.

По данным Минздрава на 8 июня, в Беларуси зафиксировано 49 453 случая COVID-19. Прирост — 823 новых случая за сутки. Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 человек (плюс семь за последние сутки).

Глава ВОЗ сегодня заявил , что несмотря на улучшение ситуации в Европе в целом в мире ситуация с коронавирусом ухудшается. Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, его тревожит ситуация в Америке, Южной Азии, а также в районах Восточной Европы и Центральной Азии.

Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:

в районах с неблагоприятной эпидситуацией ВОЗ рекомендует носить маски всем медикам, во всех отделениях больниц и поликлиник, а не только тем, кто имеет дело с пациентами с COVID-19;

в районах, где наблюдается распространение вируса, людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, рекомендуется носить маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно;

властям ВОЗ рекомендует поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях.