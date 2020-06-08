ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глинская: к резкому снижению заболеваемости коронавирусом жара не приведет

08.06.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Медики призывают белорусов не расслабляться. Установившаяся жара на коронавирус не повлияет, а потому маски и социальное дистанцирование никто не отменял. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому опять же все зависит от того, на сколько мы сами, каждый человек, будут соблюдать те меры, которые были рекомендованы ранее.

Медик призвала соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей, а также носить очки.

По данным Минздрава на 8 июня, в Беларуси зафиксировано 49 453 случая COVID-19. Прирост — 823 новых случая за сутки. Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов (плюс 233 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 человек (плюс семь за последние сутки).

Глава ВОЗ сегодня заявил, что несмотря на улучшение ситуации в Европе в целом в мире ситуация с коронавирусом ухудшается. Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, его тревожит ситуация в Америке, Южной Азии, а также в районах Восточной Европы и Центральной Азии.

Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:

  • в районах с неблагоприятной эпидситуацией ВОЗ рекомендует носить маски всем медикам, во всех отделениях больниц и поликлиник, а не только тем, кто имеет дело с пациентами с COVID-19;
  • в районах, где наблюдается распространение вируса, людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, рекомендуется носить маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно;
  • властям ВОЗ рекомендует поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медик призвала соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей, а также носить очки.
 
Новости дня
Новости
 
Вакцина от COVID-19: когда появится и где ведутся ее разработки? Рубрика «Антивирус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика