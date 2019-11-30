Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Война токов», «Рождество на двоих», «Сиротский Бруклин»

Война токов (102 мин., биография, история, США, с 5 декабря)
Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон. Сценарист: Майкл Митник.
«12+», зрителям, достигшим 12 лет. «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.
ЧТО ПОКАЖУТ? Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч), знаменитый изобретатель — на грани нового открытия благодаря своей радикальной технологии постоянного тока. Но его триумфу собирается помешать харизматичный бизнесмен Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон). Он считает, что у него и его партнера, гениального ученого из Европы Николая Теслы (Николас Холт), есть более рациональная и продвинутая идея, как электрифицировать Америку. С помощью более дешевого, но опасного переменного тока. Противостояние Эдисона и Вестингауза станет одной из первых корпоративных войн в американской истории. Устанавливая новые правила, будущим титанам индустрии придется нарушить старые.
КОМУ ИДТИ? Фильм оценят поклонники недюжинного таланта Камбербэтча. В исторической обстановке позапрошлого века его холодный актерский колорит смотрится еще более выгодно.
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
Рождество на двоих (103 мин., мелодрама, комедия, Великобритания, США, с 5 декабря)
Режиссер: Пол Фиг. Сценаристы: Эмма Томпсон, Бриони Киммингс, Грег Уайз.
«16+», зрителям, достигшим 16 лет, «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.
ЧТО ПОКАЖУТ? Кейт (Эмилия Кларк), дочь югославских эмигрантов, живет в Лондоне и «не тужит»: у нее короткие и бессчетные связи с противоположным полом, склонность к алкоголизму и унизительная должность эльфа в круглогодичном рождественском магазине. Том (Генри Голдинг) кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, когда внезапно появляется в ее жизни и распознает в девушке что-то особенное. И вроде бы ничто не может объединить эту пару, но в самое замечательное время года огромный Лондон меняется… И они могут позволить снегу просто падать, чтобы обрести веру в себя и прислушаться к своему сердцу.
КОМУ ИДТИ? История из разряда рождественских видеооткрыток, вдохновленная поп-классикой Джорджа Майкла, разыгранная модными молодыми актерами, написанная умницей Эммой Томпсон. Наверное, добавит рождественско-новогоднего настроения, но только если оно и так хоть сколько-нибудь присутствует.
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
Сиротский Бруклин (103 мин., драма, криминал, США, с 5 декабря)
Режиссер: Эдвард Нортон. Сценарий: Эдвард Нортон, Джонатан Летем.
«16+», зрителям, достигшим 16 лет. «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого.
ЧТО ПОКАЖУТ? Действие картине разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив, с редкой болезнью — синдром Туретта, расследует убийство своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны (Брюс Уиллис). В этом ему могут помочь лишь несколько подсказок и подвижный, болезненно навязчивый ум. Ему откроются тайны, которые будут переносить его из пропитанных джином джаз-клубов в Гарлеме, в жесткие трущобы Бруклина и, наконец, в позолоченные залы нью-йоркских брокеров. Ему придется лицом к лицу столкнуться с бандитами, коррупцией и самым опасным человеком в городе. Чтобы отомстить за своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.
КОМУ ИДТИ? Это кино, по всем отзывам, вряд ли станет открытием. Но, как слепок времени, очередной удачный опыт Нортона-актера и не слишком удачный Нортона-режиссера, — достойно потраченного времени.
КОГО УВИДИМ?
Рейтинги*: на
Кинокритики: на
На
Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 6 декабря 2019 года и могут впоследствии изменяться.
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