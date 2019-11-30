﻿ Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Война токов», «Рождество на двоих», «Сиротский Бруклин». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Война токов», «Рождество на двоих», «Сиротский Бруклин»

07.12.2019 04:13 — Новости Культуры | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Война токов», «Рождество на двоих», «Сиротский Бруклин»

Война токов (102 мин., биография, история, США, с 5 декабря)

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон. Сценарист: Майкл Митник.

«12+», зрителям, достигшим 12 лет. «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.

РЕКЛАМА

ЧТО ПОКАЖУТ? Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч), знаменитый изобретатель — на грани нового открытия благодаря своей радикальной технологии постоянного тока. Но его триумфу собирается помешать харизматичный бизнесмен Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон). Он считает, что у него и его партнера, гениального ученого из Европы Николая Теслы (Николас Холт), есть более рациональная и продвинутая идея, как электрифицировать Америку. С помощью более дешевого, но опасного переменного тока. Противостояние Эдисона и Вестингауза станет одной из первых корпоративных войн в американской истории. Устанавливая новые правила, будущим титанам индустрии придется нарушить старые.

КОМУ ИДТИ? Фильм оценят поклонники недюжинного таланта Камбербэтча. В исторической обстановке позапрошлого века его холодный актерский колорит смотрится еще более выгодно.

КОГО УВИДИМ? Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Майкл Шеннон, Николас Холт, Кэтрин Уотерстон, Мэттью Макфэдиен

 Рейтинги*: на afisha.tut.by7.0 (1), kinopoisk.ru6.5 (1541), imdb.com6.4 (7038).

РЕКЛАМА

Кинокритики: на rottentomatoes.com  – 60% 88 (53+35). Critic Consensus (Общее мнение): «Пусть фильму и не хватает мощного вольтажа, на который указывает внушительный актерский состав, но его режиссерская версия смотрится значительно лучше первоначальной». Средний рейтинг – 6.4/10.

На kritikanstvo.ru56/100 (8 рецензий). «Война токов» со своими амбициями хватается за большее, чем способна рассказать, берет в оборот больше выразительных средств, чем ей нужно, — но в этой чрезмерности и приятной нескладности и есть ее непередаваемый шарм». Ефим Гугнин, «Фильм.ру». 70 – 7 из 10.

Рождество на двоих (103 мин., мелодрама, комедия, Великобритания, США, с 5 декабря)

Режиссер: Пол Фиг. Сценаристы: Эмма Томпсон, Бриони Киммингс, Грег Уайз.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет, «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.

ЧТО ПОКАЖУТ? Кейт (Эмилия Кларк), дочь югославских эмигрантов, живет в Лондоне и «не тужит»: у нее короткие и бессчетные связи с противоположным полом, склонность к алкоголизму и унизительная должность эльфа в круглогодичном рождественском магазине. Том (Генри Голдинг) кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, когда внезапно появляется в ее жизни и распознает в девушке что-то особенное. И вроде бы ничто не может объединить эту пару, но в самое замечательное время года огромный Лондон меняется… И они могут позволить снегу просто падать, чтобы обрести веру в себя и прислушаться к своему сердцу.

КОМУ ИДТИ? История из разряда рождественских видеооткрыток, вдохновленная поп-классикой Джорджа Майкла, разыгранная модными молодыми актерами, написанная умницей Эммой Томпсон. Наверное, добавит рождественско-новогоднего настроения, но только если оно и так хоть сколько-нибудь присутствует.

КОГО УВИДИМ? Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут

Рейтинги*: на afisha.tut.by7.3 (13), kinopoisk.ru 6.7 (501), imdb.com6.6 (10886).

Кинокритики: на rottentomatoes.com  – 47% 178 (83+95). Critic Consensus (Общее мнение): «Приятные ведущие актеры с потрясающим скрытым талантом и интригующий музыкальный аккомпанемент не спасают ленту – сама история плохо продумана». Средний рейтинг5.4/10.

На kritikanstvo.ru50/100 (1 рецензия): «Это фильм для девочек, и тащить на него своего парня можно только в наказание за плохие подарки на прошлое Рождество». Борис Гришин. «Кино@mail.ru». 50 – 5 из 10.

Сиротский Бруклин (103 мин., драма, криминал, США, с 5 декабря)

Режиссер: Эдвард Нортон. Сценарий: Эдвард Нортон, Джонатан Летем.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет. «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого.

ЧТО ПОКАЖУТ? Действие картине разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив, с редкой болезнью — синдром Туретта, расследует убийство своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны (Брюс Уиллис). В этом ему могут помочь лишь несколько подсказок и подвижный, болезненно навязчивый ум. Ему откроются тайны, которые будут переносить его из пропитанных джином джаз-клубов в Гарлеме, в жесткие трущобы Бруклина и, наконец, в позолоченные залы нью-йоркских брокеров. Ему придется лицом к лицу столкнуться с бандитами, коррупцией и самым опасным человеком в городе. Чтобы отомстить за своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.

РЕКЛАМА

КОМУ ИДТИ? Это кино, по всем отзывам, вряд ли станет открытием. Но, как слепок времени, очередной удачный опыт Нортона-актера и не слишком удачный Нортона-режиссера, — достойно потраченного времени.  

КОГО УВИДИМ? Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис

Рейтинги*: на afisha.tut.by7.2 (450), kinopoisk.ru7.2 (673), imdb.com – 7.1 (5863).

Кинокритики: на rottentomatoes.com  – 62% 167 (103+64). Critic Consensus (Общее мнение): «Внушительная длина картины требует терпения, но мощное исполнение и уникальная перспектива делают эту загадку достойной изучения». Средний рейтинг – 6.3/10.

На kritikanstvo.ru70/100 (10 рецензий): «Несмотря на все старания Нортона-режиссера, лучшим в картине все равно оказался Нортон-актер». Антон Долин, Meduza. Хорошо – 80/100.

Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 6 декабря 2019 года и могут впоследствии изменяться.

Где посмотреть:

Кинотеатр «Звезда»

Кинотеатр «Октябрь»

Смотрите другие мероприятия в нашей Афише.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о фильмах, которые покажут кинотеатры города Барановичи.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В США мужчина выиграл 14,6 млн долларов, но не забрал их
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • steve madden обувь официальный сайт россия в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика