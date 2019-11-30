Фильмы недели, которые стоит посмотреть: «Война токов», «Рождество на двоих», «Сиротский Бруклин»

Война токов (102 мин., биография, история, США, с 5 декабря)

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон. Сценарист: Майкл Митник.

«12+», зрителям, достигшим 12 лет. «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.

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ЧТО ПОКАЖУТ? Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч), знаменитый изобретатель — на грани нового открытия благодаря своей радикальной технологии постоянного тока. Но его триумфу собирается помешать харизматичный бизнесмен Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон). Он считает, что у него и его партнера, гениального ученого из Европы Николая Теслы (Николас Холт), есть более рациональная и продвинутая идея, как электрифицировать Америку. С помощью более дешевого, но опасного переменного тока. Противостояние Эдисона и Вестингауза станет одной из первых корпоративных войн в американской истории. Устанавливая новые правила, будущим титанам индустрии придется нарушить старые.

КОМУ ИДТИ? Фильм оценят поклонники недюжинного таланта Камбербэтча. В исторической обстановке позапрошлого века его холодный актерский колорит смотрится еще более выгодно.

КОГО УВИДИМ? Бенедикт Камбербэтч , Том Холланд , Майкл Шеннон , Николас Холт , Кэтрин Уотерстон , Мэттью Макфэдиен

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 7.0 (1), kinopoisk.ru – 6.5 (1541), imdb.com – 6.4 (7038).

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Кинокритики: на rottentomatoes.com – 60% 88 (53+35). Critic Consensus (Общее мнение): «Пусть фильму и не хватает мощного вольтажа, на который указывает внушительный актерский состав, но его режиссерская версия смотрится значительно лучше первоначальной». Средний рейтинг – 6.4/10.

На kritikanstvo.ru – 56/100 (8 рецензий). «Война токов» со своими амбициями хватается за большее, чем способна рассказать, берет в оборот больше выразительных средств, чем ей нужно, — но в этой чрезмерности и приятной нескладности и есть ее непередаваемый шарм». Ефим Гугнин, «Фильм.ру». 70 – 7 из 10.

Рождество на двоих (103 мин., мелодрама, комедия, Великобритания, США, с 5 декабря)

Режиссер: Пол Фиг. Сценаристы: Эмма Томпсон, Бриони Киммингс, Грег Уайз.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет, «PG-13», детям до 13 лет просмотр нежелателен.

ЧТО ПОКАЖУТ? Кейт (Эмилия Кларк), дочь югославских эмигрантов, живет в Лондоне и «не тужит»: у нее короткие и бессчетные связи с противоположным полом, склонность к алкоголизму и унизительная должность эльфа в круглогодичном рождественском магазине. Том (Генри Голдинг) кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, когда внезапно появляется в ее жизни и распознает в девушке что-то особенное. И вроде бы ничто не может объединить эту пару, но в самое замечательное время года огромный Лондон меняется… И они могут позволить снегу просто падать, чтобы обрести веру в себя и прислушаться к своему сердцу.

КОМУ ИДТИ? История из разряда рождественских видеооткрыток, вдохновленная поп-классикой Джорджа Майкла, разыгранная модными молодыми актерами, написанная умницей Эммой Томпсон. Наверное, добавит рождественско-новогоднего настроения, но только если оно и так хоть сколько-нибудь присутствует.

КОГО УВИДИМ? Эмилия Кларк , Генри Голдинг , Мишель Йео , Эмма Томпсон , Ребекка Рут

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 7.3 (13), kinopoisk.ru – 6.7 (501), imdb.com – 6.6 (10886).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 47% 178 (83+95). Critic Consensus (Общее мнение): «Приятные ведущие актеры с потрясающим скрытым талантом и интригующий музыкальный аккомпанемент не спасают ленту – сама история плохо продумана». Средний рейтинг – 5.4/10.

На kritikanstvo.ru – 50/100 (1 рецензия): «Это фильм для девочек, и тащить на него своего парня можно только в наказание за плохие подарки на прошлое Рождество». Борис Гришин. «Кино@mail.ru» . 50 – 5 из 10.

Сиротский Бруклин (103 мин., драма, криминал, США, с 5 декабря)

Режиссер: Эдвард Нортон. Сценарий: Эдвард Нортон, Джонатан Летем.

«16+», зрителям, достигшим 16 лет. «R», лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого.

ЧТО ПОКАЖУТ? Действие картине разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив, с редкой болезнью — синдром Туретта, расследует убийство своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны (Брюс Уиллис). В этом ему могут помочь лишь несколько подсказок и подвижный, болезненно навязчивый ум. Ему откроются тайны, которые будут переносить его из пропитанных джином джаз-клубов в Гарлеме, в жесткие трущобы Бруклина и, наконец, в позолоченные залы нью-йоркских брокеров. Ему придется лицом к лицу столкнуться с бандитами, коррупцией и самым опасным человеком в городе. Чтобы отомстить за своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.

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КОМУ ИДТИ? Это кино, по всем отзывам, вряд ли станет открытием. Но, как слепок времени, очередной удачный опыт Нортона-актера и не слишком удачный Нортона-режиссера, — достойно потраченного времени.

КОГО УВИДИМ? Эдвард Нортон , Гугу Эмбата-Ро , Алек Болдуин , Бобби Каннавале , Уиллем Дефо , Брюс Уиллис

Рейтинги*: на afisha.tut.by – 7.2 (450), kinopoisk.ru – 7.2 (673), imdb.com – 7.1 (5863).

Кинокритики: на rottentomatoes.com – 62% 167 (103+64). Critic Consensus (Общее мнение): «Внушительная длина картины требует терпения, но мощное исполнение и уникальная перспектива делают эту загадку достойной изучения». Средний рейтинг – 6.3/10.

На kritikanstvo.ru – 70/100 (10 рецензий): «Несмотря на все старания Нортона-режиссера, лучшим в картине все равно оказался Нортон-актер». Антон Долин, Meduza . Хорошо – 80/100.

Примечание: * — Все цифры рейтингов приведены на 6 декабря 2019 года и могут впоследствии изменяться.

Где посмотреть:

Кинотеатр «Звезда»

Кинотеатр «Октябрь»