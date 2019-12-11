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15 декабря шарковчане выбрали «Мисс Шарковщина-2019»
16.12.2019 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В воскресенье, 15 декабря, шарковчане выбрали «Мисс Шарковщина—2019». Районный конкурс красоты, в рамках проведения Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» прошел в районном Центре культуры.
На главный титул претендовали шесть участниц — Юлия Бабченок, Маргарита Лаздыньш, Анастасия Рутковская, Виолетта Малыш, Арина Ракитко, Варвара Колесникович.
Примерно три недели красавицы репетировали и упорно готовились к выходу на большую сцену. На шоу претендентки устроили дефиле, а также рассказывали о себе и любви к малой родине, ответили на по-настоящему каверзные вопросы жюри, продемонстрировали свои таланты и вечерние платья. Жюри учитывало эрудицию, творческие способности, остроумие, личностные качества участниц. По результатам конкурсных выступлений корону и титул «Мисс Шарковщина—2019» получила Варвара Колесникович, учащаяся Лужковской СШ. Более подробно о том, как прошел конкурс и какие титулы завоевали девушки, читайте в следующем номере районной газеты.
Елена АНАНИЧ.
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