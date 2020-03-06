ФБР запустило рекламу в соцсетях на русском языке с фотографией Высоцкого

Источник материала: Tut.by

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Соответствующее объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook.



Скриншот сообщения

Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». «Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в самом объявлении по-русски.

Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — заявлено на сайте.

Как следует из настроек показа рекламы, в своей ленте Facebook их могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.