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ФБР запустило рекламу в соцсетях на русском языке с фотографией Высоцкого

06.03.2020 07:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Соответствующее объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook.


Скриншот сообщения

Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». «Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в самом объявлении по-русски.

Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — заявлено на сайте.

Как следует из настроек показа рекламы, в своей ленте Facebook их могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.

 
 
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Как следует из настроек показа рекламы, в своей ленте Facebook их могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.
 
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