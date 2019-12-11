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Группа компаний «А-100» купила завод железобетонных конструкций. Что это значит для всего рынка
12.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Группа компаний «А-100» стала собственником завода
О стратегической сделке, которая произошла между «А-100» и ТД «Ждановичи» на прошлой неделе, рассказал акционер компаний «А-100» Александр Центер:
— Покупка завода еще раз подтверждает устойчивость нашего девелоперского бизнеса, его надежность и долгосрочность. Производственные мощности и технологические возможности завода позволят нам воплотить самые смелые и нестандартные идеи по строительству жилых и нежилых объектов. У нас теперь есть собственные ресурсы, которые позволят возводить нетипичные и современные здания европейского класса. Мы по-прежнему будем работать над развитием своих жилых проектов и поднимать тем самым планку на рынке недвижимости. А также стимулировать к развитию других застройщиков, домостроительные комбинаты и, как результат, — всю сферу недвижимости в Беларуси, — отметил Александр Центер.
Со слов главы компании, приобретение собственного производства повлияет на качество объектов «А-100 Девелопмент», но не на стоимость квадратного метра.
— Это позволит нам строить лучше, быстрее, но не дороже, — сказал он.
Однако на снижение себестоимости строительства рассчитывать не приходится.
— Себестоимость жилья не будет сильно снижаться. Основное направление для нас — улучшение качественных характеристик, планировочных и фасадных решений, чтобы за те же деньги потребитель смог получить более качественный и современный продукт, — добавила директор компании Светлана Шевлик.
Завод «Современных бетонных конструкций» находится в 5 километрах от Минска в Хатежино. Это самый новый завод в стране, он был построен в 2014 году. Предприятие работает по европейским стандартам, с оборудованием от ведущих производителей: Elematic (Финляндия), IBAU HAMBURG (Германия), EUROMECC (Италия). Производственная мощность обеспечит застройщику 180 000 квадратных метров жилья в год, что полностью покроет потребности компании «А-100 Девелопмент». В будущем мощности производства будут направлены и на сторонние проекты как в Беларуси, так и за рубежом.
Вместе с этим, застройщик пока не планирует отказываться от сотрудничества с другими ДСК, но работать будет на новых условиях. Со слов директора компании «А-100 Девелопмент» Светланы Шевлик, требования к партнерам вырастут:
— Работать с другими ДСК мы продолжим, но наш стандарт и требования к этим заводам будут гораздо выше, — отметила директор «А-100 Девелопмент». — Мы продолжаем идти к тому, чтобы в Беларуси появлялось как можно больше жилых комплексов европейского уровня и стандарта. Поэтому постоянно улучшаем подходы к проектированию, архитектуре и строительным процессам, задавая высокую планку всем игрокам рынка жилой недвижимости. Покупка завода — следующий шаг в повышении качества продукта, ведь сейчас мы сможем контролировать еще и этот этап строительной цепочки. Кроме того, для нас как застройщика — это огромная свобода: и в архитектуре зданий, и в планировочных решениях, и в технических характеристиках конструкций, и в фасадах будущих объектов. Также мы сможем на 100% исполнять заявляемые сроки строительства. Важным преимуществом этого завода является возможность изготавливать конструкции для строительства зданий нежилого назначения: школ, детских садов, многоуровневых паркингов, офисов, торговых центров.
По мнению руководства компании, приобретение собственного завода позволит «А-100 Девелопмент» серьезно расширить линейку продукции, вывести на рынок новые форматы жилья и мотивировать весь девелоперский рынок страны работать по-новому. Государственные и коммерческие застройщики, чтобы конкурировать, должны будут стремиться к тем планкам, которые задаст «А-100 Девелопмент».
— Я уверена, как только мы начнем делать что-то по-другому, начнем внедрять те инновации, которые запланируем, рынок отреагирует. И я говорю не только о коммерческих застройщиках, но и о государственных. Компании увидят, что за клиента нужно бороться, а для этого необходимо эффективней использовать те мощности, которые у них есть, — сказала Светлана Шевлик.
Железобетонные конструкции нового поколения объединят в себе преимущества панельной и монолитной технологий: свободные планировки, повышенную тепло и шумоизоляцию, окна в пол, размещение дверных проемов в любом месте, потолки высотой 2,7 — 2,8 метра и до 7 метров в мансардных квартирах. К этим стандартам будет стремиться весь рынок жилья.
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Группа компаний «А-100» стала собственником завода «Современные бетонные конструкции» — самого нового предприятия в Беларуси по производству сборного...
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