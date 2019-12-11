Группа компаний «А-100» купила завод железобетонных конструкций. Что это значит для всего рынка

О стратегической сделке, которая произошла между «А-100» и ТД «Ждановичи» на прошлой неделе, рассказал акционер компаний «А-100» Александр Центер:

— Покупка завода еще раз подтверждает устойчивость нашего девелоперского бизнеса, его надежность и долгосрочность. Производственные мощности и технологические возможности завода позволят нам воплотить самые смелые и нестандартные идеи по строительству жилых и нежилых объектов. У нас теперь есть собственные ресурсы, которые позволят возводить нетипичные и современные здания европейского класса. Мы по-прежнему будем работать над развитием своих жилых проектов и поднимать тем самым планку на рынке недвижимости. А также стимулировать к развитию других застройщиков, домостроительные комбинаты и, как результат, — всю сферу недвижимости в Беларуси, — отметил Александр Центер.

Со слов главы компании, приобретение собственного производства повлияет на качество объектов «А-100 Девелопмент», но не на стоимость квадратного метра.

— Это позволит нам строить лучше, быстрее, но не дороже, — сказал он.

Однако на снижение себестоимости строительства рассчитывать не приходится.

— Себестоимость жилья не будет сильно снижаться. Основное направление для нас — улучшение качественных характеристик, планировочных и фасадных решений, чтобы за те же деньги потребитель смог получить более качественный и современный продукт, — добавила директор компании Светлана Шевлик.

Завод «Современных бетонных конструкций» находится в 5 километрах от Минска в Хатежино. Это самый новый завод в стране, он был построен в 2014 году. Предприятие работает по европейским стандартам, с оборудованием от ведущих производителей: Elematic (Финляндия), IBAU HAMBURG (Германия), EUROMECC (Италия). Производственная мощность обеспечит застройщику 180 000 квадратных метров жилья в год, что полностью покроет потребности компании «А-100 Девелопмент». В будущем мощности производства будут направлены и на сторонние проекты как в Беларуси, так и за рубежом.