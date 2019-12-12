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На месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон. Власти в 2020 году начнут уплотнять самый малонаселенный район Минска

13.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В следующем году в Партизанском районе планируют приступить к освоению нескольких площадок для строительства многоквартирных жилых домов, сообщает агентство «Минск-Новости»

На месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон. Власти в 2020 году начнут уплотнять самый малонаселенный район Минска
Фото носит иллюстративный характер

— По состоянию на 1 января нынешнего года на территории района проживали 97,8 тыс. человек. По численности населения он самый малонаселенный, тогда как по площади (6 440 га) он самый крупный в столице. Перспективы развития района очень велики. Согласно Генплану Минска, утвержденного Президентов, и планам детального планирования, в Партизанском предполагается строительство около 1,6 млн. кв. м жилья. Соответственно, в течение ближайших 10-15 лет количество населения у нас должно прирасти ориентировочно на 80 тыс. человек, – рассказал журналистам глава районной администрации Валерий Вороницкий.

– Для строительства жилья в Минске осталось не так много свободных мест, а у нас такие площадки есть. По Указу Президента нам была передана территория Минской области – в двух км от МКАД на месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон. В начале 2020 года будем выходить на освоение этой территории – приступим к прокладке магистральных сетей и строительству подъездной дороги. К возведению первого жилого дома приступим в 2021-м. Там предусматривается строительство около 1,1 млн. кв. м жилья. Еще одна площадка располагается в районе ул. Столетова, Филимонова и Радиальной. Здесь предполагается построить 150 тыс. кв. м жилья. В конце следующего года начнем строительство инженерных сетей. Есть площадка и в микрорайоне Степянка, где планируется ввести в эксплуатацию около 230 тыс. квадратов жилья. Также работы здесь должны начать в 2020-м, как и в тракторозаводском поселке – на ул. Клумова, Щербакова. 

Источник: Минск-Новости

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Теги: Минск
 
 
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