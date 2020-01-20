«Номера будут стоить от $150 до $300 в сутки». Посмотрите, как выглядит первый клубный апарт-отель в Минске

«Это первый в Беларуси клубный апарт-отель»

Чтобы найти клубный апарт-отель Liberty Residence, достаточно пройти к кинотеатру «Победа», который расположен по ул. Интернациональная, 20 и обойти его с левой стороны (двигаться в сторону проспекта Независимости). Появление там современного 7-этажного здания площадью 8777 кв.м. для многих минчан стало неожиданностью. Удобное размещение в некотором углублении улицы делает его практически скрытым от случайных взглядов.

Апарт-отель Liberty Residence начал строиться в далеком 2012 году и за это время успел сменить несколько собственников. В какой-то момент девелопером проекта стала латвийская компания BML Group, они и занялись продумыванием концепции и общей стратегии выхода проекта на белорусский рынок.

— В определенный момент строительства, когда уже появились сметы и конкретика, встал вопрос о выборе бизнес-модели этого проекта. Мы стали разрабатывать общую концепцию и дизайн здания, в итоге очень многое было переделано, — рассказал руководитель проекта в Беларуси Андрей Калиев. — Ограниченность здания по количеству номеров и определила общую концепцию. Сейчас в отеле готовы к проживанию 30 апартаментов, и сделать на этих же площадях 60 или 80 номеров — было невозможно. Когда мы проводили анализ, то выяснилось, что успешно могут существовать на рынке только гостиницы более, чем 60 номеров при 80% загруженности. Это критическая масса, при которой отели могут выжить на белорусском рынке. Но в Минске эта загруженность, как правило, на момент нашего планирования не превышала 40%, а это значит, что мы вынуждены были искать другие бизнес-модели.

В итоге единственная рентабельная модель проекта — это апартаменты класса люкс, которые сдаются в краткосрочную или долгосрочную аренду — клубный апарт-отель. К слову, в Москве и Европе таких отелей уже достаточно много, и они пользуются большим спросом, а в Беларуси это первый подобный проект.