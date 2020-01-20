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«Номера будут стоить от $150 до $300 в сутки». Посмотрите, как выглядит первый клубный апарт-отель в Минске
20.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда переступаешь порог апарт-отеля Liberty Residence, пропадает ощущение, что находишься все еще в Минске. Интересный дизайнерские решения, красивое оформление и продуманное пространство — для нас это, к сожалению, скорее редкость, чем правило. Мы побывали в первом в Беларуси апарт-отеле и узнали, на кого рассчитан элитный клубный комплекс и что он готов предложить. Все самое интересное и много красивых фото — в нашем репортаже.
«Это первый в Беларуси клубный апарт-отель»
Чтобы найти клубный апарт-отель Liberty Residence, достаточно пройти к кинотеатру «Победа», который расположен по ул. Интернациональная, 20 и обойти его с левой стороны (двигаться в сторону проспекта Независимости). Появление там современного 7-этажного здания площадью 8777 кв.м. для многих минчан стало неожиданностью. Удобное размещение в некотором углублении улицы делает его практически скрытым от случайных взглядов.
Апарт-отель Liberty Residence начал строиться в далеком 2012 году и за это время успел сменить несколько собственников. В какой-то момент девелопером проекта стала латвийская компания BML Group, они и занялись продумыванием концепции и общей стратегии выхода проекта на белорусский рынок.
— В определенный момент строительства, когда уже появились сметы и конкретика, встал вопрос о выборе бизнес-модели этого проекта. Мы стали разрабатывать общую концепцию и дизайн здания, в итоге очень многое было переделано, — рассказал руководитель проекта в Беларуси Андрей Калиев. — Ограниченность здания по количеству номеров и определила общую концепцию. Сейчас в отеле готовы к проживанию 30 апартаментов, и сделать на этих же площадях 60 или 80 номеров — было невозможно. Когда мы проводили анализ, то выяснилось, что успешно могут существовать на рынке только гостиницы более, чем 60 номеров при 80% загруженности. Это критическая масса, при которой отели могут выжить на белорусском рынке. Но в Минске эта загруженность, как правило, на момент нашего планирования не превышала 40%, а это значит, что мы вынуждены были искать другие бизнес-модели.
В итоге единственная рентабельная модель проекта — это апартаменты класса люкс, которые сдаются в краткосрочную или долгосрочную аренду — клубный апарт-отель. К слову, в Москве и Европе таких отелей уже достаточно много, и они пользуются большим спросом, а в Беларуси это первый подобный проект.
В зоне СПА есть живой мох, а на паркинге арендовать место может только постоялец
Сейчас апарт-отель состоит из 30 жилых номеров, которые расположены на 4-7 этажах здания (по 6 квартир на каждом этаже). По дизайну и «начинке» апартаменты ничем не отличаются, единственное различие — общая площадь: от 68 до 126 кв.м. Серьезное отличие этих номеров от обычных гостиничных — наличие в них полноценной кухни, то есть фактически это обычная квартира.
— Есть категория людей, которые не хотят арендовать посуточно квартиру или жить в больших гостиницах. Им намного более приятно, приехав в другой город, жить в привычном клубном доме с определенным перечнем услуг. Мы как раз и будем предоставлять услуги гостиничного комплекса, но в клубном формате. Это значит, что на первом этаже при входе сидит консьерж, здание находится под круглосуточной охраной. Постояльцы могут воспользоваться тренажерным залом или услугами прачечной. Также в комплексе есть и собственная СПА-зона с парными и лаунж-зоной. Это уникальный для Беларуси сервис.
Если говорить о долгосрочной аренде, то нашими клиентами могут стать посольские работники, сотрудники каких-то зарубежных фирм с представительствами в Беларуси, — пояснил Андрей Калиев. — Что же касается краткосрочной аренды, то это будет работа через сервисы booking и airbnb, что удобно и выгодно.
В здании есть подземный паркинг на 40 машиномест и гостевая парковка на 25 машиномест. Как пояснили сотрудники отеля, арендовать место на паркинге может только постоялец. На первом этаже здания в скором времени откроются 3 ресторана (пока их названия не раскрываются). На 3 этаже расположены 6 коммерческих помещений, которые сдаются в аренду.
В зоне СПА есть несколько видов саун, плюс массажный и косметологический кабинеты. По словам сотрудников, сюда можно пригласить своего мастера или поручить консьержу организовать нужную процедуру. Цены пока неизвестны, но для постояльцев в любом случае будет предложен дисконт.
Необычное решение в оформлении помещения — стены со специальным живым мхом. В целом атмосфера внутри располагает к тому, чтобы здесь захотелось остаться и провести время.
По какой цене и на сколько можно будет снять номера
При долгосрочной аренде единственное ограничение по времени — это договор, который заключается максимум на 5 лет. Это значит, что при желании постояльцы могут арендовать апартаменты сроком до 5 лет и получить при этом определенный дисконт за длительность. Однако основной упор, по словам Андрея, все же будет сделан на краткосрочную аренду.
По какой стоимости будут сдаваться номера, пока неясно. Однако эта информация появится в отрытом доступе уже совсем скоро — сейчас проводится исследование и анализ рынка.
— Цена будет сформирована в самое ближайшее время. За основу мы берем стандартную стоимость гостиничных номеров в Минске, учитываем дополнительные услуги, которые мы предоставляем и будем в тестовом режиме сдавать номера на booking и airbnb. Сейчас мы начнем работать в диапазоне от $150 до $300. Как только станет ясно, на какой отметке мы «попадем» в цену, она и будет определена. А долгосрочная аренда — это стоимость посуточной аренды минус дисконт от 20%, все зависит от договора.
Здание очень грамотно расположено в городе, и так получилось, что у нас нет «плохих» апартаментов. Обычно в любом здании есть 20% хороших квартир, 20% — «плохих» (с нехорошим видом или темных, или еще с какими-то небольшими заминками, связанными с расположением), и еще 60% — стандартный «середнячок». А здесь, когда мы уже выставили бетонный каркас, стало ясно, что «плохих» квартир не будет. У всех апартаментов отличная инсоляция с хорошим видом из окна. У каждой квартиры есть балконы.
Пока мы сдаем некоторые помещения под офисы. Выгодное расположение и клубный формат обеспечивает повышенный интерес к этому сегменту. При этом жилые апартаменты практически готовы, но осталось кое-где повесить картины, телевизор или люстру. Планируется, что уже где-то через месяц мы сможем принять первых гостей.
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«Номера будут стоить от $150 до $300 в сутки». Посмотрите, как выглядит первый клубный апарт-отель в Минске
Когда переступаешь порог апарт-отеля Liberty Residence, пропадает ощущение, что находишься все еще в Минске. Интересный дизайнерские решения, красивое оформление и...
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