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«НикаПроект» продает еще 20 квартир в ЖК Smart, стоимость «квадрата» $1480. Актуальные фото стройки
01.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера была опубликована проектная декларация в газете «Минский курьер», в которой строительная компания «НикаПроект» предложила дольщикам еще 20 квартир.
Сейчас гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:
— 20 квартир по цене за 1 кв. м $1480.
Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.
Всего застройщик предложил купить уже 46 квартир из 104 в доме (сначала было предложено
Первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:
— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв. м до 47,88 кв. м;
— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв. м до 64,67 кв. м;
— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв. м до 82,70 кв.м.
Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.
Напомним, этот жилой комплекс будет построен на месте частного сектора. Земельный участок общей площадью 2,1790 гектара был выкуплен за $ 3,3 миллиона по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Плюс обременения в виде сноса 22 жилых и нежилых строений на ул. Прилукской, ул. Талаша, ул. Глаголева и по пер. 3-му Глаголева.
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Вчера была опубликована проектная декларация в газете «Минский курьер», в которой строительная компания «НикаПроект» предложила дольщикам еще 20 квартир. Купить...
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