«НикаПроект» продает еще 20 квартир в ЖК Smart, стоимость «квадрата» $1480. Актуальные фото стройки

Сейчас гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:

— 20 квартир по цене за 1 кв. м $1480.

Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.