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В январе 2020 года поставлен рекорд посещаемости Realt.by — 1 миллион пользователей
04.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минувший январь оказался знаковым в истории портала Realt.by. По данным сервиса Google Analytics количество уникальных посетителей, воспользовавшихся сайтом в первый месяц 2020 года, превысило 1 миллион. Вместе они просмотрели страницы сайта более 13,05 миллиона раз.
Портал Realt.by продолжает бить собственные рекорды посещаемости. Ровно год назад мы
Вот лишь несколько впечатляющих фактов о росте популярности Realt.by на рынке недвижимости Беларуси:
Realt.by из специализированной базы недвижимости вырос до полноценного специализированного средства массовой информации в интернете. На портале работает редакция профессиональных журналистов, а новости недвижимости ленты портала тиражируют крупнейшие новостники Беларуси и ближнего зарубежья.
Портал всегда особое внимание уделял аналитической информации. Мы не стараемся закрывать аналитику или делать ее платной, мы стараемся дать информацию открыто для того, чтобы помочь нашим пользователям принимать верные решения. Имя аналитика рынка недвижимости Артема Сахаревича известно без преувеличения всем специалистам рынка недвижимости и не только. А последние два года в аналитической службе портала работает также профессиональный демограф и специалист по инфографике Екатерина Варсак. Работы наших аналитиков стали еще интереснее и нагляднее! И все это делается для того, чтобы каждый наш пользователь имел верную информацию для размышления и принятия верного решения.
Для почитателей приложений портал полностью обновил мобильную версию RealtMobile. Добавлены новые функции и возможности для более удобного поиска недвижимости со смартфона.
А еще в 2019 году портал сделал адаптированный для мобильных пользователей личный кабинет. Теперь грузить объявления и контролировать свою рекламу стало более удобно и просто.
Но мы не живем только в интернете. Наши сотрудники регулярно ездят в командировки, собирают информацию о новых объектах в Беларуси, о проблемах и достижениях не только в районных и областных городах, но даже и в маленьких деревнях.
В 2020 году в предверии 15 летия сайта Realt.by компанией намечены амбициозные цели и команда Realt.by будет стараться, чтобы информация портала помогала развиваться белорусском рынку недвижимости современно и в согласованности с мировыми трендами.
А еще очень радует, что белорусы в 2019 году назвали Realt.by самым известным сайтом в теме недвижимости. Realt.by стал победителем ежегодной премии потребительского признания «Народная марка» в номинации «Интернет-портал о недвижимости».
Мы понимаем ответственность и готовы быть лучше. А если у наших пользователей есть идеи, как нам стать еще лучше, то пишите нам на info(собачка)realt.by.
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Минувший январь оказался знаковым в истории портала Realt.by. По данным сервиса Google Analytics количество уникальных посетителей, воспользовавшихся сайтом в первый месяц...
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