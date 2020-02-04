В январе 2020 года поставлен рекорд посещаемости Realt.by — 1 миллион пользователей

Realt.by из специализированной базы недвижимости вырос до полноценного специализированного средства массовой информации в интернете. На портале работает редакция профессиональных журналистов, а новости недвижимости ленты портала тиражируют крупнейшие новостники Беларуси и ближнего зарубежья.

Портал всегда особое внимание уделял аналитической информации. Мы не стараемся закрывать аналитику или делать ее платной, мы стараемся дать информацию открыто для того, чтобы помочь нашим пользователям принимать верные решения. Имя аналитика рынка недвижимости Артема Сахаревича известно без преувеличения всем специалистам рынка недвижимости и не только. А последние два года в аналитической службе портала работает также профессиональный демограф и специалист по инфографике Екатерина Варсак. Работы наших аналитиков стали еще интереснее и нагляднее! И все это делается для того, чтобы каждый наш пользователь имел верную информацию для размышления и принятия верного решения.

Для почитателей приложений портал полностью обновил мобильную версию RealtMobile. Добавлены новые функции и возможности для более удобного поиска недвижимости со смартфона.

А еще в 2019 году портал сделал адаптированный для мобильных пользователей личный кабинет. Теперь грузить объявления и контролировать свою рекламу стало более удобно и просто.

Но мы не живем только в интернете. Наши сотрудники регулярно ездят в командировки, собирают информацию о новых объектах в Беларуси, о проблемах и достижениях не только в районных и областных городах, но даже и в маленьких деревнях.