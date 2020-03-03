Денег у государства нет. Мертвым стенам долгостроя «Глебовки» возле БНТУ исполнилось 10 лет

«Было круто, интересно, безбашенно»

Ещё во времена существования Северо-западного края Российской империи художник Юдель Пэн при своей мастерской в Витебске открыл небольшую студию, которая существовала до 1919 года. Его учеником был и Марк Шагал. В 1918—1919 годах на основе студии Юделя Пэна в Витебске была создана Художественная школа. Первый набор в школу составил около 120 человек. В 1923 году школа преобразована в Витебский художественный техникум, директором которого стал известный скульптор Михаил Керзин. Позднее техникум был переименован в училище.

Еще до Великой Отечественной войны его закончили такие известные художники как А. Бембель, А. Глебов, Е. Зайцев, Р. Кудревич и многие другие.

В 1941 году после начала агрессии фашистской Германии Витебское художественное училище приостановило свою работу и возобновило деятельность 1 сентября 1947 года уже в Минске по улице Б. Хмельницкого, 5.

В послевоенное время прием в училище осуществлялся на два отделения: художественно-педагогическое и отделение скульптуры. В 1969 году училищу присвоено имя А. К. Глебова.