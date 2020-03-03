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Денег у государства нет. Мертвым стенам долгостроя «Глебовки» возле БНТУ исполнилось 10 лет
03.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное как «Глебовка»). В 2010 году власти решили «реконструировать» здание, но что-то пошло не так. До сих пор знаменитое среди художников бывшее училище (с 1992 года училище было преобразовано в колледж) не имеет собственных стен.
«Было круто, интересно, безбашенно»
Ещё во времена существования Северо-западного края Российской империи художник Юдель Пэн при своей мастерской в Витебске открыл небольшую студию, которая существовала до 1919 года. Его учеником был и Марк Шагал. В 1918—1919 годах на основе студии Юделя Пэна в Витебске была создана Художественная школа. Первый набор в школу составил около 120 человек. В 1923 году школа преобразована в Витебский художественный техникум, директором которого стал известный скульптор Михаил Керзин. Позднее техникум был переименован в училище.
Еще до Великой Отечественной войны его закончили такие известные художники как А. Бембель, А. Глебов, Е. Зайцев, Р. Кудревич и многие другие.
В 1941 году после начала агрессии фашистской Германии Витебское художественное училище приостановило свою работу и возобновило деятельность 1 сентября 1947 года уже в Минске по улице Б. Хмельницкого, 5.
В послевоенное время прием в училище осуществлялся на два отделения: художественно-педагогическое и отделение скульптуры. В 1969 году училищу присвоено имя А. К. Глебова.
«Закончил в 90-м. Было круто, интересно, безбашенно. Особенно таким, как я, приехавшим из провинции, где ты был белой вороной, которого считали чуток придурком», -- говорит автор
Здесь в разные времена обучались или преподавали такие известные мастера, как Михаил Савицкий, Василий Шарангович, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелев, Владимир Жбанов и другие. В этих стенах состоялся первый концерт рок-музыканта Лявона Вольского. Ляпис Трубецкой в актовом зале «Глебовки» снял свой клип «
«В главном корпусе была всегда своя особенная атмосфера. Это сравнить не с чем», --
В 2009 году здание «Глебовки» признали аварийным. 26 февраля 2010 года к училищу приехала техника и, по решению городских властей, начался снос здания. Взамен художникам пообещали построить современное — со столовой, спортивным залом, выставочными помещениями и просторными аудиториями.
В день начала сноса несколько десятков выпускников Минского художественного училища собрались на пленэр у стен наполовину разрушенной "Глебовки". Развернув мольберты, молодые художники рисовали эскизы умирающего здания под шум работающих экскаваторов.
«Сердце кровью обливается»
Здание «Глебовки» снесли. Замдиректора училища Марина Яцкевич,
Студентам обещали, что защищать дипломы в 2012 году они будут уже в новом здании колледжа. Однако этим обещаниям не суждено было сбыться.
- Я пришел сюда в процессе разработки котлована, когда здание уже снесли. Проблема была в том, что из-под пятна застройки нужно было вывести сети. Как только мы это сделали, деньги закончились. Начала производственных работ пришлось ждать около двух лет. В это время строительство фактически не велось –
В конце 2013 года строительные работы возобновились — появился фундамент, и буквально за год на нем вырос шестиэтажный каркас общежития, а рядом — два немного недостроенных блока самого училища.
Однако как стремительно стройка началась, так стремительно и затихла. Из-за недостаточного финансирования и маленьких зарплат многие строители, которые работали здесь, разъехались по другим объектам. С 2014 до конца 2015 в бригаде трудились лишь шесть человек, иногда приходили практиканты.
- Лет 5 тому назад со стройки демонтировали кран и какие-либо работы там вообще прекратились. Все из-за недостатка финансирования, - рассказывает выпускник колледжа 2001 года Алексей. – Там изначально был директор Басалыга, и вот он выбил деньги на капитальный ремонт здания. Его провели, усилили фундамент, и все надеялись на лучшее. Но в 2005, примерно, Басалыга ушел. Тогда и начались проблемы. Здание сразу признали аварийным, а потом и снесли.
Сам колледж вначале разместили на трех площадках, которые подконтрольны Министерству образования: на ул. Менделеева, на ул. Рафиева и ул. Богдановича. Потом нашли для учреждения здание на Петруся Бровки и перевезли «Глебовку» туда.
В этом году 26 февраля долгострою по ул. Хмельницкого, 5 исполнилось 10 лет. И вряд ли в этом году что-нибудь изменится в судьбе «Глебовки».
- Нам этот объект достался по наследству. До реорганизации предприятия он принадлежал участку СУ-2, сейчас этого участка нет, а объект перешел нам. Поэтому не могу сказать, почему тогда его приостановили, нужно поднимать архив, - рассказал заместитель директора по производству участка СУ-34 ОАО «Стройтрест № 7» Денис Маскевич - Почему сейчас не возобновляется? Потому что нет финансирования. Государство перестало на этот объект выделять деньги. И в ближайшем будущем никаких изменений по этому объекте не планируется.
Однако выпускники «Глебовки» и просто неравнодушные граждане надеются, что власти их услышат и помогут художественному колледжу обзавестись своими аудиториями и мастерскими. На сайте «Удобный город» минчане
- Просто у нас сердце кровью обливается, когда видим этот долгострой. «Глебовка» — это ведь не просто учебное заведение. Это своя особая атмосфера, история, судьбы людей, - делится выпускник Алексей. – Каждый год за бюджетные средства возводится столько спортивных и социальных объектов, тратятся деньги на мероприятия. Неужели не найдется этих копеек, чтобы достроить такой исторически важный колледж?
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26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное...
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