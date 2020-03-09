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«Бежать за валютой уже поздно». Экономист о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем

09.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По последним данным РБК, цены на российскую нефть упали более, чем на 20%. Следом и курс российского рубля упал. Почему это важно для нас? Потому что такие мировые процессы не могут не отразиться на белорусском рынке. Изменения не обойдут стороной и относительно стабильный рынок недвижимости. Можно ли как-то спрогнозировать ситуацию? Стоит ли бежать покупать иностранную валюту? И чего ждать от цен на квартиры? Все это объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Бежать за валютой уже поздно». Экономист о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем

«В целом с белорусским рублем ничего не произошло»

— Ситуация на мировом рынке вызывает немалые опасения у белорусов относительно национальной валюты. Поэтому сразу хочется спросить: уже стоит паниковать?

«Бежать за валютой уже поздно». Экономист о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем
Источник фото: director.by

— Паниковать или нет — зависит от того, по какому поводу. Торги на белорусской бирже уже открылись. И на момент нашего разговора (11.00 понедельника 9 мартаприм. авт.) доллар растет к уровням пятницы на 8 копеек (на 3,6%), российский рубль падает на 13,5 копеек за 100 российских (на 4,1%), вслед за долларом еще сильнее растет евро — на 5,3%. При этом стоимость валютной корзины не изменилась. То есть в целом с белорусским рублем вообще ничего не происходит, — пояснил Вадим Иосуб. — Это значит, что если кто-то держал свои деньги в российских рублях, то паниковать, может, и стоит. Тому, кто держал в долларах, паниковать явно не стоит. А тот, кто держал свои деньги в евро, вообще можно радоваться, потому что евро к доллару сильно растет

— Стоит ли сейчас бежать за иностранной валютой?

— Бежать за валютой уже поздно. Мгновенная реакция на последние события с рынком нефти уже произошли. То есть теоретически возможно и дальше будет снижаться российский рубль к мировым валютам. Вместе с тем российский рубль будет снижаться по отношению к белорусскому рублю, а белорусский рубль будет снижаться относительно доллара и евро. Но здесь нужно учесть, что, если такая динамика и сохранится, то она будет достаточно медленной. Все серьезные изменения уже произошли и делать что-то радикальное уже поздно.

Более того, весьма вероятен сценарий, когда произойдет некоторый «откат» с нынешних уровней цен. Если нефть по чуть-чуть начнет дорожать, то после обвала будет восстанавливаться и российский рубль. Соответственно, доллар снизится и к российскому рублю, и к белорусскому.

«Есть люди, которые держали дома «под подушкой» большие суммы денег в белорусских рублях, — для них советов нет»

— Но вообще, когда в народе обсуждают, стоит ли бежать за валютой, сразу возникает вопрос: а о каких, собственно, деньгах идет речь? Одно дело, когда у людей есть белорусские рубли просто на жизнь: купить еды, оплатить коммуналку. Вот такие деньги менять ни на что не надо — вы все равно их потратите, — считает Вадим Иосуб. — Те люди, которые обладают достаточно серьезными суммами в белорусских рублях, чаще всего держат их на депозитах в банках. По крайней мере, я на это надеюсь. В среднем мы имеем по таким депозитам около 12% дохода в год. И, как это ни удивительно, за предыдущие 9 лет депозиты в белорусских рублях принесли своим владельцам серьезные доходы. Если кто-то перешел на белорусский рубль в конце 2011 года и держал все эти деньги в депозитах, то даже с учетом девальваций в 2014—2016 годах, получил хорошую прибыль. Более того, большинство таких депозитов безотзывные, и клиент банка не может с ними ничего сделать даже при большом желании.

Но есть люди, которые держали дома «под подушкой» большие суммы денег в белорусских рублях. Вот для них у меня особых советов нет. Потому что это весьма нерациональное поведение. То есть держать деньги на депозите под пусть и небольшие 12% есть смысл, а держать средства «под подушкой» смысла никакого нет. Этим людям что-то делать с собственными средствами уже поздно. Единственное, что можно сказать: не нужно держать большие суммы в белорусских рублях «под подушкой» — деньги должны «работать». А за нерациональное финансовое поведение люди так или иначе «наказываются».

«Стоит ожидать постепенного снижения цен на квартиры»

— Если с корзиной валют все более-менее понятно, то можно ли делать прогнозы относительно цен на рынке недвижимости? Можно ли ожидать обвала цен в ближайшем будущем?

— Сразу сделаю оговорку: я не специализируюсь на рынке недвижимости. Но, насколько я понимаю ситуацию, цены на недвижимость у нас зависят от двух факторов: от изменения уровня доходов населения и объема кредитования недвижимости банками, — рассказал Вадим Иосуб. — И с первым, и со вторым фактором ситуация сейчас относительно стабильная. Во-первых, в ближайшее время рост средних доходов населения будет замедляться. А во-вторых, я думаю, что в ближайшее время будет замедляться рост выдачи кредитов.

Однако сейчас низкие процентные ставки по кредитам приводят к увеличению спроса. Но несмотря на это, темпы роста выдачи кредитов на недвижимость замедляются. Потому что банки обращают внимание на закредитованность населения и на то, чтобы выплаты по кредитам не превышали 40% от уровня дохода. То есть в этих условиях в связи с колебаниями валют каких-то резких скачков на рынке недвижимости Беларуси не будет. Но стоит ожидать постепенного замедления роста цен, затем выход на «плато», а потом и некоторого снижения стоимости квадратного метра. Но, повторюсь, речь не идет о каких-то резких падениях.

«Бежать за валютой уже поздно». Экономист о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По последним данным РБК, цены на российскую нефть упали более, чем на 20%. Следом и курс российского рубля упал. Почему это важно для нас? Потому что такие мировые...
 
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