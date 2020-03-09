«Бежать за валютой уже поздно». Экономист о том, как ситуация на мировом рынке отразится на Беларуси и обвалятся ли цены на квартиры в ближайшем будущем

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— Паниковать или нет — зависит от того, по какому поводу. Торги на белорусской бирже уже открылись. И на момент нашего разговора (11.00 понедельника 9 марта — прим. авт.) доллар растет к уровням пятницы на 8 копеек (на 3,6%), российский рубль падает на 13,5 копеек за 100 российских (на 4,1%), вслед за долларом еще сильнее растет евро — на 5,3%. При этом стоимость валютной корзины не изменилась. То есть в целом с белорусским рублем вообще ничего не происходит, — пояснил Вадим Иосуб. — Это значит, что если кто-то держал свои деньги в российских рублях, то паниковать, может, и стоит. Тому, кто держал в долларах, паниковать явно не стоит. А тот, кто держал свои деньги в евро, вообще можно радоваться, потому что евро к доллару сильно растет.

— Стоит ли сейчас бежать за иностранной валютой?

— Бежать за валютой уже поздно. Мгновенная реакция на последние события с рынком нефти уже произошли. То есть теоретически возможно и дальше будет снижаться российский рубль к мировым валютам. Вместе с тем российский рубль будет снижаться по отношению к белорусскому рублю, а белорусский рубль будет снижаться относительно доллара и евро. Но здесь нужно учесть, что, если такая динамика и сохранится, то она будет достаточно медленной. Все серьезные изменения уже произошли и делать что-то радикальное уже поздно.

Более того, весьма вероятен сценарий, когда произойдет некоторый «откат» с нынешних уровней цен. Если нефть по чуть-чуть начнет дорожать, то после обвала будет восстанавливаться и российский рубль. Соответственно, доллар снизится и к российскому рублю, и к белорусскому.