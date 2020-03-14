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Румас поговорил с Мишустиным о коронавирусе
14.03.2020 23:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин созвонились 14 марта,
Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.
Главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин созвонились 14 марта.
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