Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 марта 2020 года

Источник материала: realt.by

Минувшая неделя изобиловала негативными событиями, которые не могли обойти стороной столичный рынок жилья. Резко выросло число желающих продать квартиру в Минске , но пока новоиспеченные продавцы придерживаются сложившегося уровня цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,1% и составил 1477 $/м 2 .

В отличие от продавцов на «вторичке» застройщики начинают предпринимать более решительные действия. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,7% и составила 1334 $/м 2 . Это первый случай снижения цен на первичном рынке за 12 недель.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 марта следующим образом:

Резкий рост курса доллара на прошлой неделе вывел на рынок массу новых продавцов. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю сразу на 6,8%. Рост наблюдался у всех типов квартир и во всех районах города. Примечательно, что самый существенный приток новых объектов на рынок отмечен у 1-комнатных квартир (+13,6%), а среди районов города – в Октябрьском (+10,5%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 23 марта выглядит следующим образом:

В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило максимальные 1,3%, в Центральном и Советском 0,7%, в Заводском 0,1%. В остальных районах средний уровень цен на квартиры продолжил расти, но темпы роста по меркам прошлых недель были небольшими.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 832 $/м2 (+0,1%), Витебск – 648 $/м2 (+0,1%), Гомель – 645 $/м2 (без изменений), Гродно – 762 $/м2 (-0,3%), Могилев – 665 $/м2 (+0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке в прошлом месяце снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,7% и составляет 1806 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1133 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.