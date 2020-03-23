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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 марта 2020 года
23.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минувшая неделя изобиловала негативными событиями, которые не могли обойти стороной столичный рынок жилья. Резко выросло число желающих
В отличие от продавцов на «вторичке» застройщики начинают предпринимать более решительные действия. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,7% и составила 1334 $/м2. Это первый случай снижения цен на первичном рынке за 12 недель.
Резкий рост курса доллара на прошлой неделе вывел на рынок массу новых продавцов. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю сразу на 6,8%. Рост наблюдался у всех типов квартир и во всех районах города. Примечательно, что самый существенный приток новых объектов на рынок отмечен у 1-комнатных квартир (+13,6%), а среди районов города – в Октябрьском (+10,5%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 марта следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило максимальные 1,3%, в Центральном и Советском 0,7%, в Заводском 0,1%. В остальных районах средний уровень цен на квартиры продолжил расти, но темпы роста по меркам прошлых недель были небольшими.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 832 $/м2 (+0,1%), Витебск – 648 $/м2 (+0,1%), Гомель – 645 $/м2 (без изменений), Гродно – 762 $/м2 (-0,3%), Могилев – 665 $/м2 (+0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке в прошлом месяце снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,7% и составляет 1806 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 1133 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 16 по 23 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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