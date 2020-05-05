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«Комби» от А1: домашний интернет, видеосервис VOKA и тариф «Без Лимита» в одном пакете

05.05.2020 18:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания А1 представила новую линейку тарифных планов «Комби». Теперь в рамках одного универсального предложения можно подключить домашний интернет, телевидение и мобильную связь с безлимитным пакетом трафика от 10,90 рубля в месяц. 

Четыре тарифных плана новой линейки – «Комби Соло», «Комби Старт», «Комби Стандарт» и «Комби Супер» – различаются скоростью домашнего интернета, ТВ-пакетом VOKA, а также специальными условиями на тарифном плане мобильной связи «Без Лимита» для трех абонентских номеров.

«Младший» тариффный план линейки – «Комби Соло» включает домашний интернет на скорости до 10 Мбит/сек с абонентской платой 10,90 рубля в месяц, а также возможностью подключения до трех абонентских номеров на тариф «Без Лимита» со сниженной абонентской платой 19,90 рубля в месяц за каждый.

На следующем тарифном плане «Комби Старт», наряду с домашним интернетом на скорости до 50 Мбит/с за 17,90 рубля в течение года, Wi-Fi роутером и ТВ-приставкой, появляется возможность подключить на выбор один из пакетов телевидения. Пользователям тарифа «Комби Старт» доступны для подключения до трех абонентских номеров на тариф «Без Лимита», один из которых с абонентской платой всего 9,90 рубля в месяц, а два других со сниженной абонентской платой 19,9 рубля за каждую SIM-карту.

Пользователям тарифного плана «Комби Стандарт» предоставляется домашний интернет на скорости до 70 Мбит/с, пакет с более чем 90 ТВ-каналов, Wi-Fi роутер и две ТВ-приставки.  Абонентская плата на тарифе «Комби Стандарт» в течение 12 месяцев составит 19,90 рубля в месяц. Пользователям этого тарифа доступны для подключения до трех абонентских номеров на тариф «Без Лимита»: абонентская плата на первой SIM-карте составит всего 9,90 рубля в месяц, на второй – 14,90 рубля, а на третьей - 19,9 рубля.

И, наконец, флагманский тариф «Комби Супер» удовлетворит все потребности абонентов в одном пакете: домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, двух-диапазонный Wi-Fi роутер для усиления передающего сигнала в удаленных углах помещений, расширенный пакет 140 ТВ-каналов и две ТВ-приставки. Тариф «Комби Супер» предоставляется в течение 12 месяцев по особо выгодной цене в 29,90 рубля в месяц. При этом пользователям этого тарифа доступен к подключению один абонентский номер на тариф «Без Лимита» с нулевой абонентской платой, а также при необходимости еще два абонентских номера с абонентской платой всего 9,90 рубля в месяц за каждый.  

Тарифный план «Без Лимита» предоставляет владельцам смартфонов и планшетов  неограниченный по скорости и объему мобильный интернет по технологии 3G/4G, а также 500 минут звонков во все сети.

Новое предложение компании А1 «Комби» станет выгодной альтернативой тарифному плану «Интернет 70», а также линейкам тарифных планов «Домашний» и «Хит» (для Витебска), которые 5 мая 2020 года переходят в архив. Кроме того, тарифный план «Домашний. Старт» сменит свое название на «Комби Соло».

Подключиться на один из тарифных планов линейки «Комби» могут как новые, так и действующие абоненты, оставив заявку на сайте internet.A1.by, по телефону 150 (совершив звонок, следует выбрать «1» и далее нажать «2») либо в магазинах А1. Управление услугами домашнего интернета и мобильной связи доступно через Личные кабинеты пользователя.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, сообщество компании в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
Теги: Витебск
 
 
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Компания А1 представила новую линейку тарифных планов «Комби». Теперь в рамках одного универсального предложения можно подключить домашний интернет, телевидение...
 
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