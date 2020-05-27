На границах, на пикетах и в интернете. Как собирают подписи за будущих кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

Собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата в президенты 15 инициативных групп должны до 19 июня. Делать это можно по месту жительства или работы (в нерабочее время), среди знакомых и родственников, а также на пикетах в местах, не запрещенных местными органами власти. При этом на данном этапе избиратель может поставить подпись за несколько кандидатур. Однако за одного и того же претендента можно ставить подпись только один раз. TUT.BY посмотрел, как собирают подписи за будущих кандидатов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первым отчитался, что уже собрал за свое выдвижение необходимое количество подписей, Александр Лукашенко. У него уже есть 200 тысяч подписей , но президент призвал свою инициативную группу не останавливаться. На пикеты в центр Минска его инициативная группа пока не выходит, подписи собирают в общественных приемных «Белой Руси», на предприятиях и другими доступными способами.

Экс-депутат Анна Канопацкая сама лично собирает подписи за свое выдвижение на пикетах и встречах.



Фото: Facebook Анны Канопацкой

— Моя цель — собрать подписи. Это не первая моя кампания, я знаю, как это делается. И тратить ресурсы на пиар-акции нет времени. Поэтому буду собирать всеми возможными способами: через пикеты, на встречах, по квартирам. Я пока не собрала, как Александр Григорьевич 200 тысяч, но более 7 тысяч у нас уже есть, — говорит Канопацкая.

Команда сопредседателя «Говори правду» Андрея Дмитриева, помимо пикетов, решила использовать метод, как говорит Дмитриев, «доставки продуктов».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Поставить за меня подпись так же просто, как заказать продукты на дом. Вы оставляете заявку на сайте, волонтеры договариваются с вами и приезжают в удобное для вас время с подписным листом. Конечно, с соблюдением эпидемиологических требований — в масках и перчатках, — поясняет Дмитриев у себя в Facebook.

Более 9 тысяч членов инициативной группы Виктор Бабарико собрал через соцсети. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, инициативная группа экс-банкира на пикеты вышла только во вторник.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

До этого несколько дней члены инициативных групп собирали подписи через соцсети. В них, и даж в домовых чатах, появились сообщения тех, кто стал членом инициативной группы: они просто обозначают, что собирают подписи за Бабарико и могут встретиться с теми, кто хочет оставить свою подпись за экс-банкира.



Фото из Twitter

Кроме того, запущен сайт, на котором можно оставить заявку, и члены инициативной группы Бабарико приедут с подписными листами.

Отдать голос за главу партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергея Черечня можно на пикетах и онлайн.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Мы понимаем всю опасность текущей ситуации в стране с Covid-19 в связи с чем предлагаем вам оставить подпись онлайн. Так как данные человека в подписной лист может вносить сам подписант, мы выложили наш подписной лист и предлагаем заполнить его дома самостоятельно, после чего выслать нам фото или ксерокопию в форме ниже, оставить там ваши контактные данные и члены нашей инициативной группы свяжутся с вами, — говорится на сайте Черечня.

Как объясняет Сергей Черечень, за распечатанным и заполненным подписным листом приедет член инициативной группы, поскольку ЦИК принимает лишь оригинал.

Валерий Цепкало подписи за себя собирает тоже на пикетах и личных встречах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Светлана Тихановская на пикеты по сбору подписей за себя пока не приходит, ими руководит координатор ее инициативной группы Сергей Тихановский. Самый многочисленный пикет собрался 24 мая у Комаровского рынка в Минске: чтобы оставить подпись за Тихановскую, люди стояли в 500-метровой очереди несколько часов. Такая же встреча с командой Тихановского после Минска прошла в Слуцке.



Пикет у Комаровского рынка, 24 мая. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правда, во время пикета в столице Сергей Тихановский не раз подчеркнул, что количество собранных подписей его команду не волнует, и эти подписи люди оставляют «против диктатур и фальсификаций», а не за конкретного человека.

Пикеты по сбору подписей за предпринимателя и члена Совета Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталью Кисель ее инициативная группа решила принципиально не ставить в центре Минска, а сосредоточиться на свой целевой аудитории.



Фото: Facebook Натальи Кисель

— В отличие от оппозиции и других представителей власти, как принято было давно, что пикеты будущих кандидатов должны обязательно стоять на Комаровке, ставить на Комарвоке принципиально не будем. Наши пикеты стоят на трассах, на заправках, на границе. Многие спрашивают: так никто ведь не ездит сейчас через границу? Как не едут? Там очереди из грузовых авто по 5 километров стоят. Наши представители стоят на границе круглосуточно, а у всех проезжающих есть с собой паспорта. Плюс наши перевозчики прошлись по бухгалтериям, логистическим компаниям, [оставляют подписи] жены, водители, слесаря на СТО. У нас на вчерашний день было 28 076 тысяч подписей, — рассказал глава инициативной группы Сергей Штода.

Музыкант Александр Таболич, принимающий участие в кампании «по приколу» , подписи за себя собирает онлайн. И даже не просит оставлять паспортные данные — подписи нужны только чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за него.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я понимаю, что в нынешней ситуации с эпидемией, с учетом того, что за мной не стоит никаких структур и мое решение об участии в кампании было спонтанным, невозможно собрать 100 тысяч подписей в соответствии со всеми правилами и требованиями Центральной избирательной комиссии. Но чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за меня, если условия были бы другими, мы запускаем сбор подписей онлайн. Согласно закону, такие подписи не будут приняты во внимание ЦИК. Но нам важно увидеть, сколько нас вообще, — рассказал Naviny.by Александр Таболич.