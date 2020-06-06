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Беларусь ждет от Газпрома объяснений цены на газ

06.06.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В начале июня Министерство энергетики направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором в частности изложены предложения по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

По мнению авторов письма, разногласия по определению стоимости газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.

Для урегулирования вопроса белорусская сторона предложила представить Газпрому «методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси».

Минэнерго со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение методики Белтопгаз, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.  По данным белорусской стороны, долгов нет.

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран.  13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. 

 
 
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Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе...
 
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