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Беларусь ждет от Газпрома объяснений цены на газ
06.06.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
В начале июня Министерство энергетики направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором в частности изложены предложения по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
По мнению авторов письма, разногласия по определению стоимости газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.
Для урегулирования вопроса белорусская сторона предложила представить Газпрому «методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси».
Минэнерго со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение методики Белтопгаз,
Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
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Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе...
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