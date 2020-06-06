Беларусь ждет от Газпрома объяснений цены на газ

Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В начале июня Министерство энергетики направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором в частности изложены предложения по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

По мнению авторов письма, разногласия по определению стоимости газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.

Для урегулирования вопроса белорусская сторона предложила представить Газпрому «методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси».

Минэнерго со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение методики Белтопгаз, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил , что холдинг готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. По данным белорусской стороны, долгов нет .