|
Фотофакт: как сейчас выглядит стройка нового жилого комплекса "Антоновский квартал" в Минске
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ЖК "Антоновский квартал" компания "БелАТЭП" строит на принадлежащей ей площадке на пересечении тихих улочек Стрелковой и Рыбалко. Это в пешей доступности от метро "Пролетарская". Realt.by прогулялся по округе и посмотрел, как сейчас выглядит стройка.
Девять домов "Антоновского квартала" строят в три очереди. В каждой - по три дома переменной этажности.
Первый дом в каждой очереди – это 19-этажка серии 111-90. Особенность серии - совмещенные кухни-гостиные. На каждом этаже кроме стандартных квартир присутствуют по две “евродвушки” и “евротрешки”.
Вторым будут строить 16-этажный дом серии М-464-М. Плюс серии - отсутствие несущих стен в квартирах.
Третий дом – 10-этажный, серии М-464-У, типовой проект, который нравится многим.
Сейчас в продаже - квартиры в 19-этажном доме 1.1 и пока еще не показавшемся над землей 16-этажном доме 1.2.
- однокомнатные квартиры площадью от 44,89 до 45,14 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1200 ($ 1230 в рассрочку);
- двухкомнатные квартиры площадью от 60,52 до 64,17 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1150 ($ 1180 в рассрочку);
- трехкомнатные квартиры площадью от 60,06 до 63,71 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1180 ($ 1210 в рассрочку);
- трехкомнатные квартиры площадью от 77,35 до 77,6 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1080 ($ 1110 в рассрочку);
Потолки в квартирах - 2,64 метра.
- двухкомнатные квартиры площадью 59,8-62 квадратных метра при 100% оплате - по $ 1170 за «квадрат», ($ 1210 в рассрочку);
- трехкомнатные площадью 75-75,3 квадратного метра — $ 1100 за квадратный метр ($ 1130 в рассрочку).
В доме будут 15 студий площадью 26 квадратных метров и 16 - площадью 37-39 квадратных метров, но официально о старте их продаж пока не заявлялось.
Впрочем, застройщик предлагает звонить, приходить, выбирать и бронировать интересующие квартиры. И лично уточнять условия оплаты.
Потолки в 16-этажке также будут комфортной высоты в 2,64 метра.
Уже к концу года будут видны очертания квартала - панельные дома строятся очень быстро. Но застройщик объявил, что сдача первых двух домов запланирована на август и сентябрь 2021 года.
"БелАТЭП" в описании проекта уточняет: "Двор выполнен в форме зеленого пешеходного бульвара, пронизывающего весь квартал. Он тематически разделен на разные функциональные части: пространство с детской площадкой, пространство со спортивной площадкой и пространство с зоной для тихого отдыха".
Анонсированы боксы для хранения велосипедов (это актуально - кататься можно по Антоновскому скверу, до которого пешком дворами - семь минут), современные входные группы, дизайнерские подъезды, лифты Otis.
И гарантирована инфраструктура - а она тут действительно мощная. Почти во дворе школа №40, в трех минутах ходьбы 7-я поликлиника, очень близко - два садика, еще два подальше, до бассейна "Волна" и кинотеатра "Ракета" идти 10 минут. Правда, рядом нет крупных супермаркетов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖК "Антоновский квартал" компания "БелАТЭП" строит на принадлежащей ей площадке на пересечении тихих улочек Стрелковой и Рыбалко. Это в пешей доступности от метро...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)