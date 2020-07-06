Девять домов "Антоновского квартала" строят в три очереди. В каждой - по три дома переменной этажности.

Первый дом в каждой очереди – это 19-этажка серии 111-90. Особенность серии - совмещенные кухни-гостиные. На каждом этаже кроме стандартных квартир присутствуют по две “евродвушки” и “евротрешки”.

Вторым будут строить 16-этажный дом серии М-464-М. Плюс серии - отсутствие несущих стен в квартирах.

Третий дом – 10-этажный, серии М-464-У, типовой проект, который нравится многим.

Сейчас в продаже - квартиры в 19-этажном доме 1.1 и пока еще не показавшемся над землей 16-этажном доме 1.2.

Цены в 19-этажном 1.1 согласно проектной декларации:

- однокомнатные квартиры площадью от 44,89 до 45,14 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1200 ($ 1230 в рассрочку);

- двухкомнатные квартиры площадью от 60,52 до 64,17 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1150 ($ 1180 в рассрочку);

- трехкомнатные квартиры площадью от 60,06 до 63,71 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1180 ($ 1210 в рассрочку);

- трехкомнатные квартиры площадью от 77,35 до 77,6 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1080 ($ 1110 в рассрочку);

Потолки в квартирах - 2,64 метра.

Цены в 16-этажном 1.2 согласно проектной декларации:

- двухкомнатные квартиры площадью 59,8-62 квадратных метра при 100% оплате - по $ 1170 за «квадрат», ($ 1210 в рассрочку);

- трехкомнатные площадью 75-75,3 квадратного метра — $ 1100 за квадратный метр ($ 1130 в рассрочку).

В доме будут 15 студий площадью 26 квадратных метров и 16 - площадью 37-39 квадратных метров, но официально о старте их продаж пока не заявлялось.

Впрочем, застройщик предлагает звонить, приходить, выбирать и бронировать интересующие квартиры. И лично уточнять условия оплаты.

Потолки в 16-этажке также будут комфортной высоты в 2,64 метра.