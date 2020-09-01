Беларусь импортирует в сентябре более 1,6 миллиона тонн нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят более 1,6 миллиона тонн, об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Всего в Беларусь в сентябре поставят 1,606 миллиона тонн нефти, в том числе 1,45 миллиона тонн - из России трубопроводным транспортом. Остальное - танкерным и железнодорожным", - говорится в сообщении.

Около 156 тысяч тонн сырья доставят танкерами. В ближайшие дни ожидается прибытие танкера с 80 тысячами тонн нефти от компании SOCAR из Азербайджана.

"Танкер должен прибыть в порт Южный 2–4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", – сообщали ранее в "Белнефтехиме".

Беларусь в настоящее время диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне возникающих ценовых разногласий с основным поставщиком - Россией. Российская нефть продолжает закупаться и доставляется в республику по магистральному нефтепроводу "Дружба" и железной дороге. Однако Беларусь работает также и с альтернативными маршрутами транспортировки сырья - по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Минск с начала 2020 года, кроме России закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

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