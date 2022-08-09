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На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
09.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске из-за долгов собственников на торги попали сразу две квартиры. На аукцион выставили однушку в центре города (на Заславской) и двушку в Чижовке (на Голодеда). Торги по этим объектам пройдут на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Рассмотрим оба варианта подробно.
Первая
Начальная цена однокомнатной квартиры – 140 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов).
Аукцион по продаже этого объекта назначен на 23 августа.
Вторая
Начальная цена двухкомнатной квартиры в Заводском районе более привлекательная – 99,8 тысяч рублей (или 39 тысяч долларов).
Аукцион по продаже этого объекта также состоится 23 августа.
Зарегистрироваться на электронные торги необходимо заранее (до 22 августа – включительно). Также заявители должны внести залог – 10% от начальной стоимости лота.
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В Минске из-за долгов собственников на торги попали сразу две квартиры. На аукцион выставили однушку в центре города (на Заславской) и двушку в Чижовке (на Голодеда)....
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