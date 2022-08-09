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На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

09.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минске из-за долгов собственников на торги попали сразу две квартиры. На аукцион выставили однушку в центре города (на Заславской) и двушку в Чижовке (на Голодеда). Торги по этим объектам пройдут на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Рассмотрим оба варианта подробно.

На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

Первая квартира находится на улице Заславской, 19, в кирпичном доме 1990 года постройки. 

Однушка располагается на 10-м из 12 этажей. Площадь жилья – 36,5 квадратных метров. Судя по фото, квартира – пустая, в ней никто не проживает.


На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

Начальная цена однокомнатной квартиры – 140 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов).

Аукцион по продаже этого объекта назначен на 23 августа.

На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

Вторая квартира располагается на улице Голодеда, 13, в панельной хрущевке. Неподалеку находится школа №135 и Чижовское водохранилище. Площадь двушки составляет 49,9 квадратов. 

По всей видимости, данная квартира – жилая. В объявлении об аукционе сообщается, что в этой квартире зарегистрирован собственник (он же – должник).

На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре
На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

Начальная цена двухкомнатной квартиры в Заводском районе более привлекательная – 99,8 тысяч рублей (или 39 тысяч долларов).

Аукцион по продаже этого объекта также состоится 23 августа.

Зарегистрироваться на электронные торги необходимо заранее (до 22 августа – включительно). Также заявители должны внести залог – 10% от начальной стоимости лота.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске из-за долгов собственников на торги попали сразу две квартиры. На аукцион выставили однушку в центре города (на Заславской) и двушку в Чижовке (на Голодеда)....
 
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