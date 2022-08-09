На аукцион в Минске попали квартиры должников. Есть недорогая двушка и однушка в центре

Источник материала: realt.by

В Минске из-за долгов собственников на торги попали сразу две квартиры. На аукцион выставили однушку в центре города (на Заславской) и двушку в Чижовке (на Голодеда). Торги по этим объектам пройдут на электронной площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Рассмотрим оба варианта подробно.



Первая квартира находится на улице Заславской, 19, в кирпичном доме 1990 года постройки.

Однушка располагается на 10-м из 12 этажей. Площадь жилья – 36,5 квадратных метров. Судя по фото, квартира – пустая, в ней никто не проживает.















Начальная цена однокомнатной квартиры – 140 тысяч рублей (или 55 тысяч долларов). Аукцион по продаже этого объекта назначен на 23 августа.



Вторая квартира располагается на улице Голодеда, 13, в панельной хрущевке. Неподалеку находится школа №135 и Чижовское водохранилище. Площадь двушки составляет 49,9 квадратов.

По всей видимости, данная квартира – жилая. В объявлении об аукционе сообщается, что в этой квартире зарегистрирован собственник (он же – должник).











