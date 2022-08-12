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В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

12.08.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новый фудкорт «Лучшая улица» открылся в Минске 12 августа. Организаторы говорят, что площадка пока работает в тестовом режиме — открыты не все фудтраки, в течение недели будут появляться новые. Realt посмотрел, как проходят последние приготовления,  и чего ждать от новой площадки.

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

«Лучшая улица» находится во дворике часового завода «Луч», отсюда и игра слов в названии площадки. Буквально 100 метров от станции метро «Парк Челюскинцев» — и вы среди ярких разноцветных стен, которые наверняка заполонят инстаграмы оставшихся в стране минчан.

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

Рассказываем, что уже есть на площадке. Одним из первых открылся фудтрак с ролл-мороженым. Вкусы от привычных фруктово-ягодных до матчи, сливочного сыра и печенья Oreo. Порция обойдется в 8 рублей. Топпинг и посыпку обещают бесплатно. Есть алкогольные варианты — Мохито, Маргарита, Пина колада — они дороже, 10 рублей. Здесь же можно купить и напитки. От 4 рублей за эспрессо и американо до 6 за большой раф или мокачино. Кстати, могут сварить на растительном молоке. За это плюс два рубля.   

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?
В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

Еще одна точка — «Караван». Здесь обещают плов с бараниной или курицей, чебуреки с курицей, бараниной, говядиной, сыром и зеленью, а также донер пита с курицей. Пока что без цен.

Самое серьезное меню сейчас у Wings & Ribs. Продаются ребра в разных соусах — стоят от 15 рублй 90 копеек до 42 рублей 90 копеек в зависимости от граммовки, крылья дешевле. Из закусок — сэндвичи от 5 до 8 рублей, картофель фри — от трех с половиной до пяти с половиной рублей, столько же стоит и картофель «по-деревенски», гренки с сыром — 5 рублей. Есть салаты — от 3 до 4 с половиной рублей. И десерты за 5 рублей — медовик и «Пьяная вишня». За 8 с половиной рублей могут сделать коктейль — Мохито, Виски-кола или Ягер-бомб.

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

На площадке есть несколько видов посадочных мест. Можно приземлиться в мягкое кресло-грушу, присесть за привычные столики под навесом или разместиться в оригинальных строительных кольцах, где столы еще пахнут свежим деревом.  

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?
В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?
В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?
В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

Cейчас, говорят организаторы, площадка работает в тестовом режиме. В течение следующей недели должны открываться новые заведения. «Лучшая улица» будет работать с 12 часов дня до 2 часов ночи круглый год. Для посетителей есть парковка, стоит 2 рубля в час.  

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

 
Теги: Минск
 
 
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Новый фудкорт «Лучшая улица» открылся в Минске 12 августа. Организаторы говорят, что площадка пока работает в тестовом режиме — открыты не все фудтраки, в течение...
 
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