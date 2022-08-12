В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, как выглядит тот самый конкурент «Песочницы» и Lidbeer Dvor'a, и что там продается?

Еще одна точка — «Караван». Здесь обещают плов с бараниной или курицей, чебуреки с курицей, бараниной, говядиной, сыром и зеленью, а также донер пита с курицей. Пока что без цен.

Самое серьезное меню сейчас у Wings & Ribs. Продаются ребра в разных соусах — стоят от 15 рублй 90 копеек до 42 рублей 90 копеек в зависимости от граммовки, крылья дешевле. Из закусок — сэндвичи от 5 до 8 рублей, картофель фри — от трех с половиной до пяти с половиной рублей, столько же стоит и картофель «по-деревенски», гренки с сыром — 5 рублей. Есть салаты — от 3 до 4 с половиной рублей. И десерты за 5 рублей — медовик и «Пьяная вишня». За 8 с половиной рублей могут сделать коктейль — Мохито, Виски-кола или Ягер-бомб.