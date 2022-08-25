ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На аукцион выставили участки рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

25.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Два интересных участка под индивидуальное строительство выставлены на торги в Смолевичском районе. Все представленные на аукционе земельные наделы находятся на территории Озерицко-Слободского сельисполкома, что примерно в 30 километрах от Минска. Главное достоинство обоих участков – близость к пляжам Дубровского водохранилища. Информация об аукционе опубликована в газете «Звязда». Посмотрели на расположение и цены.

На аукцион выставили участки рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

Первый участок находится в деревне Прилепы (Минская область, Смолевичский район) в Школьном переулке. Отсюда до ближайшего пляжа − около 500 метров.

Кадастровый номер – 6248 8300 8301 0006 19.

Площадь участка − 12 соток.

Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.

Прилепы – это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть – маршрутки и автобусы.

Второй участок располагается  в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние о воды − около 400 метров). Кадастровый номер – 6248 8300 3801 0003 52.

Площадь участка − 15 соток.

Начальная стоимость этого надела − 30 тысяч рублей.

Аукцион состоится 29 сентября в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете (аг. Слобода). Для участия в торгах необходимо заранее подать заявление и внести залог.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

Возле Минска продается готовая дача-малютка. Стоит совсем немного

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два интересных участка под индивидуальное строительство выставлены на торги в Смолевичском районе. Все представленные на аукционе земельные наделы находятся...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"В магазинах такого нет". Минчанка уволилась с работы и печет хлеб прямо у себя дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика