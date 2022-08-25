На аукцион выставили участки рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость

Источник материала: realt.by

Два интересных участка под индивидуальное строительство выставлены на торги в Смолевичском районе. Все представленные на аукционе земельные наделы находятся на территории Озерицко-Слободского сельисполкома, что примерно в 30 километрах от Минска. Главное достоинство обоих участков – близость к пляжам Дубровского водохранилища. Информация об аукционе опубликована в газете «Звязда». Посмотрели на расположение и цены.

Первый участок находится в деревне Прилепы (Минская область, Смолевичский район) в Школьном переулке. Отсюда до ближайшего пляжа − около 500 метров.

Площадь участка − 12 соток.

Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.

Прилепы – это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть – маршрутки и автобусы.

Второй участок располагается в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние о воды − около 400 метров). Кадастровый номер – 6248 8300 3801 0003 52.