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На аукцион выставили участки рядом с Дубровским водохранилищем. Узнали стоимость
25.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Два интересных участка под индивидуальное строительство выставлены на торги в Смолевичском районе. Все представленные на аукционе земельные наделы находятся на территории Озерицко-Слободского сельисполкома, что примерно в 30 километрах от Минска. Главное достоинство обоих участков – близость к пляжам Дубровского водохранилища. Информация об аукционе опубликована в газете «Звязда». Посмотрели на расположение и цены.
Площадь участка − 12 соток.
Начальная стоимость − 30 тысяч рублей.
Прилепы – это довольно развитая деревня (газ, вода, электроэнергия) на берегу Дубровского водохранилища. Здесь есть средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, музей боевой и трудовой славы, отделение связи, отделение Беларусбанка, амбулатория, три магазина, развитая транспортная сеть – маршрутки и автобусы.
Второй участок располагается в деревне Дуброва (Минская область, Смолевичский район) на второй линии улицы Центральной. Этот земельный надел тоже находится неподалеку от Дубровского водохранилища (расстояние о воды − около 400 метров). Кадастровый номер – 6248 8300 3801 0003 52.
Площадь участка − 15 соток.
Начальная стоимость этого надела − 30 тысяч рублей.
Аукцион состоится 29 сентября в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете (аг. Слобода). Для участия в торгах необходимо заранее подать заявление и внести залог.
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Два интересных участка под индивидуальное строительство выставлены на торги в Смолевичском районе. Все представленные на аукционе земельные наделы находятся...
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