Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

О строительстве многоэтажек на Волгоградской заговорили еще в январе 2021 года. Тогда администрация Первомайского района заявила, что осваивать площадку под строительство будут два УКСа - Центральный и Советский. Вместе они построят шесть жилых домов. Летом прошлого года участок улиц Волгоградская— Кнорина — Севастопольская — Логойский был огорожен. Там появилась специальная техника и паспорт, где было сказано, что идут подготовительные работы, а заказчиком является только УКС Центрального района. У итоге на территории появится пять высоток, два паркинга и амбулатория. Строительство многоэтажек и гаражей-стоянок разделили на 7 очередей.





Изображение с сайта УКСа Центрального района





Изображение с сайта УКСа Центрального района