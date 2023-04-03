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Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки
03.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Улицу Волгоградская в ближайшем будущем ждут большие перемены. Город утвердил план сноса старых сталинок и усадебной застройки, а судьба некоторых участков уже решена. Так в прошлом году в квартале улиц Волгоградская — Кнорина — Севастопольская — Логойский тракт начался снос малоэтажной застройки. Там УКС Центрального района возведет 5 высоток. Также на территории появятся паркинги и амбулатория. К апрелю 2023 года должны были завершить подготовительные работы: снос существующих зданий и вынос инженерных сетей. Посмотрели, как выглядит площадка под строительство сейчас.
О строительстве многоэтажек на Волгоградской
Первую очередь планировали завершить в апреле этого года. То есть на участке должны были снести двухэтажные сталинки и демонтировать инженерные сети. Однако несколько малоэтажек до сих пор стоят с заколоченными окнами. На их месте в будущем появится дом (на плане под номером 1) - это 3-я очередь строительства.
Также на участке улиц Волгоградской − Короленко − Ватутина − Кутузова УКС Советского района должен построить многоэтажку. Выйти на площадку там
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Улицу Волгоградская в ближайшем будущем ждут большие перемены. Город утвердил план сноса старых сталинок и усадебной застройки, а судьба некоторых участков уже...
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