ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

03.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Улицу Волгоградская в ближайшем будущем ждут большие перемены. Город утвердил план сноса старых сталинок и усадебной застройки, а судьба некоторых участков уже решена. Так в прошлом году в квартале улиц Волгоградская — Кнорина — Севастопольская — Логойский тракт начался снос малоэтажной застройки. Там УКС Центрального района возведет 5 высоток. Также на территории появятся паркинги и амбулатория. К апрелю 2023 года должны были завершить подготовительные работы: снос существующих зданий и вынос инженерных сетей. Посмотрели, как выглядит площадка под строительство сейчас.

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

О строительстве многоэтажек на Волгоградской заговорили еще в январе 2021 года. Тогда администрация Первомайского района заявила, что осваивать площадку под строительство будут два УКСа - Центральный и Советский. Вместе они построят шесть жилых домов. Летом прошлого года участок улиц Волгоградская— Кнорина — Севастопольская — Логойский был огорожен. Там появилась специальная техника и паспорт, где было сказано, что идут подготовительные работы, а заказчиком является только УКС Центрального района. У итоге на территории появится пять высоток, два паркинга и амбулатория. Строительство многоэтажек и гаражей-стоянок разделили на 7 очередей. 


Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки
Изображение с сайта УКСа Центрального района

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки
Изображение с сайта УКСа Центрального района

Первую очередь планировали завершить в апреле этого года. То есть на участке должны были снести двухэтажные сталинки и демонтировать инженерные сети. Однако несколько малоэтажек до сих пор стоят с заколоченными окнами. На их месте в будущем появится дом (на плане под номером 1) - это 3-я очередь строительства.  


Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Судя по плану, сейчас должны приступить к возведению одного шестнадцатиэтажного дома на 126 квартир (стоит под номером 3 в плане). Во 2-ю очередь также входит пятиуровневый паркинг. Территория под эти объекты практически приведена в порядок, работает лишь строительная техника вдоль забора.


Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Снесена и часть усадебной застройки в квартале улиц Черняховского - Волгоградская - Кнорина - Чайковского.


Снос еще не завершен. Посмотрели, что происходит на Волгоградской, где должны построить высотки

Также на участке улиц Волгоградской − Короленко − Ватутина − Кутузова УКС Советского района должен построить многоэтажку. Выйти на площадку там планировали в прошлом году. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улицу Волгоградская в ближайшем будущем ждут большие перемены. Город утвердил план сноса старых сталинок и усадебной застройки, а судьба некоторых участков уже...
 
Новости дня
Новости экономики
 
До 55 тысяч долларов. Как выглядят и сколько недорогие двушки с ремонтом в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.04.2023
Mir24.TV Belarus
03.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика