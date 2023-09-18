«Оставьте наш двор в покое». Жители атмосферных домов 50-х годов на проспекте Независимости бьют тревогу

С жителями домов на Независимости мы встречаемся в их дворах. Многие из них живут тут чуть ли не с рождения, у большинства − на заводе работали родители.

− У нас же тут было шикарное озеленение, два фонтана, скульптуры − мальчик с горном, девочка с барабаном, женщина с ребенком. Оба фонтана были почти как в Александровском сквере – только там лягушки, а тут были рыбки. Тут работал свой садовник, который между домами к праздникам всегда делал тематические клумбы. А какая елка со стороны проспекта стояла − лучшая в республике! Все сюда приходили,− вспоминают местные старожилы.