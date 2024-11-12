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Платье за две тысячи и много техники. Что продают в магазине конфиската через год после открытия

12.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Чуть больше года назад в Минске открылся магазин площадки «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Мы подробно рассказывали, что там продавалось сразу после открытия. А что изменилось в магазине и какой ассортимент там сейчас, Realt посмотрел через год после открытия. 


Магазин конфиската работает на первом этаже жилого дома по адресу Лермонтова, 49. Это около десяти минут пешком от станции метро «Грушевка». Когда мы были в магазине в прошлом году, посетителей было много. На этот раз вечером буднего дня зашли буквально несколько человек.


В этом магазине продается арестованное имущество, которое конфисковали в счет погашения долгов. Продавец рассказывает, что каждый месяц цену на товары пересматривают. Понять, будет ли товар дешеветь, можно по цвету ценника. Первоначально ценники белого цвета, товары со скидкой 20% с зелеными ценниками, желтые — -40%, синие — -60%. И товары с максимальной скидкой в 80% обозначены красным цветом. 



В сравнении с прошлым годом, в магазине стало больше одежды и аксессуаров. Цены достаточно неожиданные. Например, можно найти платье за 1 862 рубля — и это уже после скидки. Первоначальная цена на него — 2 328 рублей. Еще одно платье LEO Lazzi продается за 740 рублей (изначально стоило 926 рублей). Платье Hexeline — 1 058 рублей. За 300 рублей можно купить полушубок из нутрии (сначала он стоил 500 рублей).






За 718 рублей продается ремень Braccialini (до переоценки он стоил почти 900). Сумка Elisabetta Franchi стоит 1 594 рубля, а сразу стоимость была почти 2 тысячи рублей. 



В продаже в магазине есть немало техники. И если холодильники, телевизоры и мелкая бытовая техника предтавлены в основном устаревших моделей, то вот фотоаппараты и телефоны есть и вполне современные. Из минусов — гарантии в таких магазинах не бывает. А также проверить подлинность тоже не получится. То, что указывается на этикетках, это лишь со слов, говорит продавец.  




А что по ценам? 14-й айфон обойдется в 2 600 рублей, 13-й — стоит 1 320 (изначально он стоил почти на тысячу рублей дороже). Смартфоны других марок можно купить от 20 рублей




Выбор фотоаппаратов небольшой, но есть. Самый дорогой вариант — профессиональный фотоаппарат Nikon за три тысячи рублей. Это не новая модель и она уже снята с производства, но в единственном магазине, где мы нашли такой фотоаппарат, новым он стоит на две с половиной тысячи дороже. Цифровые мыльницы можно купить от 12 до 100 рублей


Есть в магазине и менее ожидаемые товары и цены. Кулер для воды, например, продается за 700 рублей, а швейная машинка Riccar стоит 300 рублей.




Сэкономить в магазине точно можно тем, кто ищет не самые популярные товары и готов подождать. Переоценка проходит каждый месяц — и цена снижается.

 
Теги: Минск
 
 
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Чуть больше года назад в Минске открылся магазин площадки «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Мы подробно рассказывали, что там продавалось...
 
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