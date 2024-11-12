Платье за две тысячи и много техники. Что продают в магазине конфиската через год после открытия

В продаже в магазине есть немало техники. И если холодильники, телевизоры и мелкая бытовая техника предтавлены в основном устаревших моделей, то вот фотоаппараты и телефоны есть и вполне современные. Из минусов — гарантии в таких магазинах не бывает. А также проверить подлинность тоже не получится. То, что указывается на этикетках, это лишь со слов, говорит продавец.