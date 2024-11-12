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Платье за две тысячи и много техники. Что продают в магазине конфиската через год после открытия
12.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Чуть больше года назад в Минске открылся магазин площадки «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Мы подробно
В этом магазине продается арестованное имущество, которое конфисковали в счет погашения долгов. Продавец рассказывает, что каждый месяц цену на товары пересматривают. Понять, будет ли товар дешеветь, можно по цвету ценника. Первоначально ценники белого цвета, товары со скидкой 20% с зелеными ценниками, желтые — -40%, синие — -60%. И товары с максимальной скидкой в 80% обозначены красным цветом.
В сравнении с прошлым годом, в магазине стало больше одежды и аксессуаров. Цены достаточно неожиданные. Например, можно найти платье за 1 862 рубля — и это уже после скидки. Первоначальная цена на него — 2 328 рублей. Еще одно платье LEO Lazzi продается за 740 рублей (изначально стоило 926 рублей). Платье Hexeline — 1 058 рублей. За 300 рублей можно купить полушубок из нутрии (сначала он стоил 500 рублей).
В продаже в магазине есть немало техники. И если холодильники, телевизоры и мелкая бытовая техника предтавлены в основном устаревших моделей, то вот фотоаппараты и телефоны есть и вполне современные. Из минусов — гарантии в таких магазинах не бывает. А также проверить подлинность тоже не получится. То, что указывается на этикетках, это лишь со слов, говорит продавец.
Выбор фотоаппаратов небольшой, но есть. Самый дорогой вариант — профессиональный фотоаппарат Nikon за три тысячи рублей. Это не новая модель и она уже снята с производства, но в единственном магазине, где мы нашли такой фотоаппарат, новым он стоит на две с половиной тысячи дороже. Цифровые мыльницы можно купить от 12 до 100 рублей.
Сэкономить в магазине точно можно тем, кто ищет не самые популярные товары и готов подождать. Переоценка проходит каждый месяц — и цена снижается.
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Чуть больше года назад в Минске открылся магазин площадки «БелЮрОбеспечение», где продают арестованное имущество. Мы подробно рассказывали, что там продавалось...
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