|
2 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
29.09.2025 16:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Верх-Озеро и Лавля.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624884501101000074 расположен в д. Верх-Озеро, 20 Б. Населенный пункт находится в 8 километрах от Смолевичей и 45 километрах от Минска. Площадь земельного надела составляет 24,84 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества.
Лот был оценен в 17 000 рублей. Заявок на него не поступило.
Лот № 2 – участок 12,39 сотки с кадастровым номером 624884502601000119 находится в д. Лавля, 15 А. Населенный пункт расположен в 12 километрах от Смолевичей и 49 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.
Земельный надел оценен в 7 000 рублей. На лот претендовал один человек. Участок продали единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 419 долларов.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах,...
|
Архив (Новости Экономики)