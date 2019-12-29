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Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья

30.12.2019 12:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
shutterstock.com

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровьяКогда речь идет о праздничном меню, гастрономические пристрастия россиян не особо отличаются разнообразием и полезностью предлагаемых угощений. Каждый год 31 декабря практически на любой кухне страны под «Иронию судьбы» строгают тазики оливье, делают селедку под шубой и запекают мясо по-французски. АиФ.ru попросил терапевта, диетолога и автора книги «Кишка — всему голова» Наталью Зубареву составить «рейтинг вредности» традиционных новогодних блюд. Если вы решите его принять во внимание, будьте готовы отказаться от многих любимых салатов. 

Селедка под шубой — безобидный «гость»

Скажу честно, выбрать из всего богатого ассортимента наименьшее «зло» и составить рейтинг традиционных новогодних блюд — задача не из легких. Но все же давайте попробуем сделать это, перечислим их по мере возрастания вредности. 

Пожалуй, самый безобидный «гость» на новогоднем столе — селедка под шубой. Единственный вредный компонент в этом салате — майонез, особенно в тех количествах, которые привыкли использовать хозяйки. Но если вы не будете выливать по пол-литра на каждый слой и, главное, приготовите майонез самостоятельно, то такой салат можно считать вполне полезным. Сельдь — одна из самых жирных рыб, в ней много легкоусвояемого белка, витамина D и практически нет углеводов. Кроме того, овощи в этом салате прекрасно сыграют роль гарнира, только не переборщите с картошкой и заправкой.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
Мимоза и селедка под шубой. Вариации новогодних сытных салатов
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Фаршированные яйца — знай меру

Когда мы говорим о фаршированных яйцах, важно понимать, какой начинкой наполняются половинки яичных белков. Если брать традиционный вариант, знакомый нам с детства, то это перетертые желтки с чесноком и зеленью плюс майонез (куда же без него). В таком варианте достаточно заменить последний компонент на более полезную заправку, и тогда само по себе блюдо вполне имеет право на существование. Главное — съесть одно яйцо. Ну хорошо, два, при условии, что ни в каких салатах вам этот компонент больше не встретится. Два яйца — это максимум, чтобы не превысить дневную норму холестерина. Но никак не пять. А теперь о приятном: яйца содержат много витаминов, белка и лецитина, который помогает в работе центральной нервной системы, печени и влияет на обновление кожи.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
Бабушка Рахель, майсы и фаршированная рыба
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Салат оливье — все плохо

Самое вредное в оливье — это, конечно, колбаса и майонез. Что в них плохого? Если коротко, все. Консерванты, красители, загустители, вкусовые добавки, сахар. Много калорий и тяжесть в желудке. Но есть хорошая новость: это блюдо легко реабилитировать. Опять же замените покупной майонез на домашний. Вместо колбасы возьмите предварительно отваренное или даже запеченное нежирное мясо. Конечно, картошка — не лучшая компания этим продуктам, поэтому данный салат и занимает такое неприглядное место в нашем рейтинге.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
Новые вкусы старого салата. 8 интересных рецептов новогоднего оливье
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Мясо по-французски — привет, Паркинсон

Следующую строчку в нашем предновогоднем рейтинге занимает мясо по-французски. Здесь меня радует способ приготовления: запекание. Только, пожалуйста, делайте это в специальной стеклянной форме, но никак не в пластике и не в фольге! Это источник алюминия и других вредных веществ, их накопление в организме может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем: от анемии и цистита до болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это не мои фантазии, а научно доказанные факты. 

Если отбросить фольгу, остается майонез, который тоже надо бы сделать самостоятельно, раз уж так хочется, и сыр, делающий блюдо еще более жирным, калорийным и вредным.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
Мясоедство – не порок. Белок — главный строительный материал для организма
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Жареная курица с картошкой — «осядет» на талии 

Что бы я ни говорила про мясо по-французски, жареная курица с картошкой еще более вредная. Это блюдо наверняка «осядет» у вас на талии. Опять же дело не столько в сочетании продуктов, сколько в способе приготовления. Жарка — худшее, что вы можете придумать. Аппетитная корочка, за которую в некоторых семьях идут настоящие баталии прямо за праздничным столом, — не что иное, как результат гликирования белков. Проще говоря, реакции между углеводами (сахарами) и аминокислотами белков. В результате белки изменяют структуру. Получается конечный продукт гликирования, который ускоряет старение организма. А заедаете вы эту «прелесть» жареной картошкой, которая просто опасна для диабетиков и всех, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом, желудком, обменом веществ. Добавим сюда неизменный майонез, шампанское и т. д. Получается совсем вредно. Как исправить ситуацию? Картофель отварить или запечь в мундире, курицу также запечь, а не зажаривать, и соблюдать правило тарелки: половина — овощи и зелень, четверть — мясо, четверть — гарнир.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
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Торт «Наполеон» — невероятная калорийность

Пусть «Наполеон» стоит особняком, поскольку это все-таки десерт и, возможно, до него дело не дойдет. Конечно, этот вкусный торт невероятно калорийный, около 700 ккал на 100 г! Это треть дневной нормы в маленьком кусочке. В его составе часто есть маргарин, который повышает уровень холестерина в крови, способствует развитию сосудистых заболеваний, снижает либидо и т. д. Также для «Наполеона» используют сахар (никуда не деться). Причем его добавляют и в тесто, и в крем. О вреде этого продукта для организма, надеюсь, уже все знают и по мере возможностей и силы воли отказываются от него.

Рейтинг вредности. Какие новогодние блюда опасны для фигуры и здоровья
Привет из «лихих 90-х». Какие торты ели мы или почему раньше было вкуснее?
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Теги: Новости
 
 
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