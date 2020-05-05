ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему Китай продолжает покупать российские Су-35, если у страны есть самолеты 5-го поколения

05.05.2020 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Китай — одна из двух стран, имеющих на вооружении многочисленные истребители пятого поколения (модель J-20). Однако Пекин продолжает приобретать российские Су-35 поколения «4++». Американское издание Military Watch рассказывает почему.

Почему Китай продолжает покупать российские Су-35, если у страны есть самолеты 5-го поколения
Иллюстративное фото. Источник: army.lv

На сегодня у Китая наибольший в мире парк тяжелых истребителей, большая часть из них — «потомки» советского Су-27, которых даже у России меньше, чем могут выставить китайцы. Перечень моделей, ведущих начало от «двадцать седьмого» — Су-27, Су-30, Су-35, J-11B, J-15 и J-16. Первый тяжелый истребитель китайского производства, не имеющий отношения к советскому самолету — J-20 — был введен в строй только в начале 2017 года.

Учитывая, что J-20 относится к пятому поколению, многие аналитики не понимают, зачем при его наличии Китаю продолжать заказывать Су-35. США в похожих условиях, когда самолеты пятого поколения F-22 и затем F-35 были близки к поступлению на вооружение, не заказали для своих ВВС ни одного нового F-15 или F-16. Однако у Народно-освободительной армии Китая другой подход — что может свидетельствовать о неверии китайцев в реальные возможности J-20.

Несмотря на то, что стелс-истребители представляют собой шаг вперед по сравнению с более ранними моделями, в самолеты поколения «4++» также интегрирован ряд новейших технологий. А их мощнейшее вооружение и другие преимущества могут сделать Су-35 достойным соперником J-20 или F-35 — в частности, истребитель несет сразу 14 ракет «воздух-воздух» и обладает сверхманевренностью из-за двигателей с «трехмерным» управляемым вектором тяги. А инфракрасная система поиска и слежения, которая есть у Су-35, отсутствует и у J-20, и у американского F-22. Также российский истребитель изначально обладал более совершенными системами РЭБ, но точно неизвестно, установлены ли они на версию, поставляемую в Китай.

Правда, некоторые плюсы Су-35 по сравнению с J-20 не могут свидетельствовать, что он лучше во всем. Радиолокационная малозаметность китайского самолета, способность нести более современные датчики, более мощный радар и использование более современных технологии делают J-20 более грозным соперником на дальних расстояниях. Однако вместе с тем J-20 дороже и по закупочной цене, и в обслуживании, так что Су-35 еще долго будет полноценным дополнением к самолетам пятого поколения и не сдаст своих позиций.

Наконец, покупка Су-35 может помочь Китаю перенять необходимые технологии для собственных истребителей поколения «4++», таких как J-10C и J-11D. Китайцы уже заявляют об успешной разработке собственного двигателя с «трехмерным» управляемым вектором тяги. Вместе с тем, ставка США на приобретение только стелс-истребителей, возможно, оказалась неверной — они нужны не во всех ситуациях и всегда очень дороги. Поэтому в 2019 году Пентагон подтвердил свое намерение вернуться к сильно усовершенствованным самолетам поколения «4++» F-15EX. Таким образом, стратегия Китая совмещать в своей авиации четвертое и пятое поколение, вероятно, оказалась самой верной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай — одна из двух стран, имеющих на вооружении многочисленные истребители пятого поколения (модель J-20). Однако Пекин продолжает приобретать российские Су-35...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Apple выпустила новый MacBook Pro на 13 дюймов. Сколько он стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика