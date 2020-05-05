Почему Китай продолжает покупать российские Су-35, если у страны есть самолеты 5-го поколения

Источник материала: IT.Tut.by

Китай — одна из двух стран, имеющих на вооружении многочисленные истребители пятого поколения (модель J-20). Однако Пекин продолжает приобретать российские Су-35 поколения «4++». Американское издание Military Watch рассказывает почему.



Иллюстративное фото. Источник: army.lv

На сегодня у Китая наибольший в мире парк тяжелых истребителей, большая часть из них — «потомки» советского Су-27, которых даже у России меньше, чем могут выставить китайцы. Перечень моделей, ведущих начало от «двадцать седьмого» — Су-27, Су-30, Су-35, J-11B, J-15 и J-16. Первый тяжелый истребитель китайского производства, не имеющий отношения к советскому самолету — J-20 — был введен в строй только в начале 2017 года.

Учитывая, что J-20 относится к пятому поколению, многие аналитики не понимают, зачем при его наличии Китаю продолжать заказывать Су-35. США в похожих условиях, когда самолеты пятого поколения F-22 и затем F-35 были близки к поступлению на вооружение, не заказали для своих ВВС ни одного нового F-15 или F-16. Однако у Народно-освободительной армии Китая другой подход — что может свидетельствовать о неверии китайцев в реальные возможности J-20.

Несмотря на то, что стелс-истребители представляют собой шаг вперед по сравнению с более ранними моделями, в самолеты поколения «4++» также интегрирован ряд новейших технологий. А их мощнейшее вооружение и другие преимущества могут сделать Су-35 достойным соперником J-20 или F-35 — в частности, истребитель несет сразу 14 ракет «воздух-воздух» и обладает сверхманевренностью из-за двигателей с «трехмерным» управляемым вектором тяги. А инфракрасная система поиска и слежения, которая есть у Су-35, отсутствует и у J-20, и у американского F-22. Также российский истребитель изначально обладал более совершенными системами РЭБ, но точно неизвестно, установлены ли они на версию, поставляемую в Китай.

Правда, некоторые плюсы Су-35 по сравнению с J-20 не могут свидетельствовать, что он лучше во всем. Радиолокационная малозаметность китайского самолета, способность нести более современные датчики, более мощный радар и использование более современных технологии делают J-20 более грозным соперником на дальних расстояниях. Однако вместе с тем J-20 дороже и по закупочной цене, и в обслуживании, так что Су-35 еще долго будет полноценным дополнением к самолетам пятого поколения и не сдаст своих позиций.

Наконец, покупка Су-35 может помочь Китаю перенять необходимые технологии для собственных истребителей поколения «4++», таких как J-10C и J-11D. Китайцы уже заявляют об успешной разработке собственного двигателя с «трехмерным» управляемым вектором тяги. Вместе с тем, ставка США на приобретение только стелс-истребителей, возможно, оказалась неверной — они нужны не во всех ситуациях и всегда очень дороги. Поэтому в 2019 году Пентагон подтвердил свое намерение вернуться к сильно усовершенствованным самолетам поколения «4++» F-15EX. Таким образом, стратегия Китая совмещать в своей авиации четвертое и пятое поколение, вероятно, оказалась самой верной.