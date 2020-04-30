В МЧС подтвердили - вчера при пожаре погиб человек. Пол и личность устанавливаются

Источник материала: Виртуальный Брест

29.04.2020 г., 21-29. В г. Бресте на ул. Гоголя произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, предназначенном под снос. Огнем строение уничтожено . В огне погиб человек, пол и личность устанавливаются. Причина пожара устанавливается.





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C 06-00 29.04.2020 по 06-00 30.04.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Брестском, Жабинковском, 2 - Пружанском районах, г. Бресте). Погиб 1 человек, уничтожено 4 строения, повреждено 2 строения.

29.04.2020 г., 09-03. В д. Островок Пружанского района на ул. Интернациональной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1937 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

29.04.2020 г., 14-40. В д. Передельск Пружанского района на ул. Первомайской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1975 г.р. Огнем повреждены кровля на площади 9 кв.м., имущество. Причина пожара устанавливается.

29.04.2020 г., 15-14. В д. Ямно Брестского района на ул. Центральной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1958 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

29.04.2020 г., 15-31. В д. Верхи Жабинковского района на ул. Центральной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке 1977 г.р. Огнем хозяйственное строение уничтожено, уничтожена кровля, повреждено перекрытие жилого дома, имущество. Причина пожара устанавливается.