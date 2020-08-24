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Минобороны Беларуси пресекло провокацию со стороны Литвы

24.08.2020 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Провокация со стороны Литвы в виде нарушения воздушного пространства Беларуси была пресечена министерством обороны республики, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© REUTERS / INTS KALNINS
Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла в Литве

В Минобороны рассказали о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси в минувшее воскресенье.

"Около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - пояснили в ведомстве.

Полет воздушных шаров пресекли экипажи вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО. Они сделали это без применения оружия.

Минобороны Беларуси подготовило соответствующие материалы об инциденте и направило их в министерство иностранных дел Беларуси. МИД республики подготовит ноту литовской стороне.

"Плюшевый десант"

Это не первый подобный случай за последние десятилетия. Так, в июле 2012 года похожая провокация была проведена подданными Швеции. Легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый шведами, пересек со стороны Литвы воздушное пространство республики и разбросал над Минской областью плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Плюшевый десант" спровоцировал ухудшение отношений между Беларусью и Швецией. В августе 2012 года Стефан Эрикссон, на то время посол Швеции в Минске, был вынужден покинуть республику из-за непродления ему посольской аккредитации.

МИД Швеции отказался принять нового белорусского посла, а также предложил двум белорусским дипломатам покинуть страну. Белорусский МИД отозвал свое посольство из Стокгольма и предложил Швеции предпринять аналогичные действия в отношении своего диппредставительства.

С августа 2012 года по июль 2013 года Швеция не имела в Минске представителя с дипломатическим статусом, затем дипмиссию возглавлял временный поверенный Оберг, которого в конце апреля 2015 шведское правительство назначило послом в Беларусь. Беларусь возобновила дипломатическое присутствие в Швеции в 2016 году.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве сообщили, что в минувшее воскресенье была пресечена попытка нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы.
 
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