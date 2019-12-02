Коммунальные тарифы в 2020-м вырастут

БелТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщилпервый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.





«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», - сказал Иван Вежновец.





По его словам, проект указа планируется внести на рассмотрение диктатора в ближайшее время, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2020 года.