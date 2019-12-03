Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Цена очень дорогая. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет?»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня президент Беларуси встретился с активом Минской области. Президент затронул темы развития региона, неблагополучные семьи, проблемы в школах, нехватку детских садов и так далее. Высказался Лукашенко и по поводу того, как власть должна вести себя с людьми, передает телеканал СТВ.





— Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть, ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей, — заявил во время встречи Лукашенко. — Люди нас послушались в подавляющем своем большинстве, поддержали наши предложения. Мы избрали неплохой, чувствую, неплохой по своему составу парламент. Не хуже, чем в былые годы, может быть, лучше. Так почему мы так безобразно относимся к просьбам людей? Я понимаю, что есть штатные жалобщики. Они приходят: и забор им поставь, хотя трое сыновей в Минске или в городе и не могут приехать и выполнить свою работу. Есть такие. Но их же ничтожное меньшинство. Многие люди приходят потому, что некому им помочь, и они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим.

Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас — от президента до сидящих здесь государственных служащих.

А через полгода у нас главный экзамен. Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха — это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок.

Цена очень дорогая, уважаемые друзья. Цена вот этого мероприятия. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы — наши дети.