Мэр Бреста наградил брестских динамовцев медалями «1000-летие Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

Встреча с командой состоялась сегодня в горисполкоме. Александр Рогачук отметил значительный вклад, который динамовцы внесли в историю и развитие областного центра.





– Вы классные и замечательные ребята, настоящее украшение нашего города, – подчеркнул в своем обращении председатель горисполкома. – Благодаря вашим усилиям и победам Брест превратился в футбольную столицу Беларуси. Вписана новая яркая страница в историю города, а главную елку в новогодние праздники украсит футбольный мяч (подробности...).

Александр Рогачук наградил руководство, специалистов и игроков команды юбилейной медалью «1000-летие Бреста», которая была выпущена в ограниченном количестве. В свою очередь, Павел Нехайчик и Артем Милевский вручили мэру ответный подарок – футбольный мяч.

На встрече мэр сообщил о том, что «есть планы по инвестированию имени Артема Милевского в наш город». Как выяснилось, это касается ресторанного бизнеса, но подробностей участники чествования озвучивать не стали. Стоит напомнить, что в этом году Милевский и его менеджер открыли в Киеве бар «Миля Beer Shop».

– Сезон был непростым, – признался капитан команды Павел Нехайчик. – Но мы были нацелены на первое место и всегда играли только на победу. Приятно, что люди на улице подходят и благодарят за игру. Мы преподнесли большой подарок брестчанам, став чемпионами Беларуси.











































