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Мэр Бреста наградил брестских динамовцев медалями «1000-летие Бреста»
05.12.2019 19:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Встреча с командой состоялась сегодня в горисполкоме. Александр
– Вы классные и замечательные ребята, настоящее украшение нашего города, – подчеркнул в своем обращении председатель горисполкома. – Благодаря вашим усилиям и победам Брест превратился в футбольную столицу Беларуси. Вписана новая яркая страница в историю города, а главную елку в новогодние праздники украсит футбольный мяч
Александр Рогачук наградил руководство, специалистов и игроков команды юбилейной медалью «1000-летие Бреста», которая была выпущена в ограниченном количестве. В свою очередь, Павел Нехайчик и Артем Милевский вручили мэру ответный подарок – футбольный мяч.
На встрече мэр сообщил о том, что «есть планы по инвестированию имени Артема Милевского в наш город». Как выяснилось, это касается ресторанного бизнеса, но подробностей участники чествования озвучивать не стали. Стоит напомнить, что в этом году Милевский и его менеджер открыли в Киеве бар «Миля Beer Shop».
– Сезон был непростым, – признался капитан команды Павел Нехайчик. – Но мы были нацелены на первое место и всегда играли только на победу. Приятно, что люди на улице подходят и благодарят за игру. Мы преподнесли большой подарок брестчанам, став чемпионами Беларуси.
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Встреча с командой состоялась сегодня в горисполкоме. Александр Рогачук отметил значительный вклад, который динамовцы внесли в историю и развитие областного...
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