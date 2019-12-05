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Почему итальянцам можно утром обойтись кофе, а белорусам нет? Отвечает гастроэнтеролог

06.12.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 10-й городской клинической больницы Ольга Панес уверена: завтракать нужно всем. И прежде всего для того, чтобы правильно распределять потребление калорий: на первую половину дня их должно приходиться больше.


Фото: pixabay.com

— Исследований здоровья людей, которые долгие годы не завтракали, нет. По личному опыту знаю, что те, кто начинают прием еды в обед и потом ужинают — чаще всего страдают расстройствами пищеварения: у кого-то вздутие, у кого-то понос, у кого-то диарея.

Завтрак должен быть комбинированным в плане жиров, белков и углеводов. Они должны присутствовать в рационе, чтобы человеку хватало энергии, так как обед обычно наступает через 5 часов после пробуждения. В мире есть разные традиции завтраков: итальянцы с утра пьют кофе, но у них другой климат и культура питания: основной прием еды приходится на вторую половину дня. Когда вы после плотного завтрака выходите на жару — вам не будет хорошо. У нас же чаще всего холодно, а потому еда утром — это регулировка обмена веществ и в принципе поднятие температуры тела.

На завтрак лучше выбирать каши, крупы, творог, яйца: как отварные, так и омлеты. От обжаренного бекона на манер американской традиции лучше воздержаться.

Бутерброды на завтрак можно?

— Смотря какие. Если это батон со сливочным маслом и сыром, то не стоит: в них огромная доза жиров. А если к такому вы добавили колбасу, то их количество будет просто зашкаливать. При этом можно сделать бутерброд из отрубного хлеба с отварным или запеченным мясом — и это будет отличный вариант завтрака.

А кофе с глазированным сырком?

— Кофе на голодный желудок тоже плохая идея: кофеин агрессивно влияет на слизистую оболочку желудка, особенно если вы пьете горячий напиток. Глазированный сырок — это почти то же, что и бутерброд с маслом и сыром, в нем много жира, по сути это «пищевой мусор», которым не стоит злоупотреблять.

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