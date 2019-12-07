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Россия через два года подумает над компенсацией Беларуси налогового маневра

08.12.2019 19:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия через два года подумает над компенсацией Беларуси налогового маневра

Беларуси пообещали решить вопрос с компенсацией Россией проводимого налогового маневра только 1 января 2022 года. До этого Росси обязалась пойти навстречу в вопросах ценообразования на нефть.

На переговорах в Сочи президентов Беларуси и России найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров глав государств, передает БЕЛТА.

Владимир Семашко констатировал, что компенсация издержек из-за налогового маневра - одна из сложных проблем в двусторонних отношениях.

"Пока мы не договоримся по унификация налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос, - сказал он. - Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились".

Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра.

В частности, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и других вопросов.

 "Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - резюмировал Владимир Семашко.

Кроме того, Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. сообщил Владимир Семашко.

По его словам белорусская и российская стороны нашли также необходимые развязки по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.

 
 
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Беларуси пообещали решить вопрос с компенсацией Россией проводимого налогового маневра только 1 января 2022 года. До этого Росси обязалась пойти навстречу в...
 
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