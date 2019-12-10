Источник материала: Новости Дзержинска

В Негорельской сельской библиотеке прошёл час литературных чудес «Великолепных сказок дедушка» к 215-летию со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского.

Из рассказа библиотекаря дети узнали, что в детскую литературу писатель вошел как создатель великолепных книг: «Сказки дедушки Иринея», «Городок в табакерке», «Серебряный рубль», «Червячок» и других, заслуживших широкую популярность у юных читателей.

Ребята ответили на вопросы викторины по сказке «Городок в табакерке», разгадали кроссворд по творчеству писателя и посмотрели мультфильм «Мороз Иванович».







