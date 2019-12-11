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В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

12.12.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Церемония прощания с бывшим мэром российской столицы продлится до 14:00. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской больнице. Причиной смерти стала аллергическая реакция, которая проявилась во время плановой операции.

Ему было 83 года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Люди в материале: Юрий Лужков
 
 
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Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в...
 
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