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Лукашенко с Путиным договариваются о конфедерации?

12.12.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До новой встречи Лукашенко с Путиным 20 декабря в Санкт-Петербурге осталась одна неделя. Тайм-аут, который взяли руководители Беларуси и России по неведомой причине, не принес разрядки. Напротив, атмосфера угрозы только нарастает.

Лукашенко с Путиным договариваются о конфедерации?
фото: spring96.org
Почему Лукашенко с Путиным не договорились и чего ждать от новой встречи двух руководителей? 

Своим мнением с «Белорусским партизаном» поделился председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб.



- Если Лукашенко с Путиным не сказали даже слова на прощание, то не нашли взаимопонимания, ни о чем не договорились. Если, конечно, не считать договоренности о встрече 20 декабря.

- 7 декабря не было даже разговоров о 31 дорожной карте “углубления интеграция”. Следовательно, спор идет вокруг принципиального вопроса. Какой это вопрос?

- Я думаю, что центральным вопросом со стороны Беларуси является требование (или предложение), чтобы Россия давала нам энергоресурсы по ценам Смоленской области. А российская сторона, возможно, и не против, но если поставлять энергоресурсы по внутрироссийским ценам, то требует болеетесную интеграцию.

- Более тесная интеграция – это...

- Первый шаг – экономическое сближение, таможенное, а следующий шаг – политическое сближение: создание надгосударственных учреждений, законодательной, исполнительной, судебной власти. Фактически мы наблюдаем контуры конфедерации. 

- Бывший однокурсник Путина Владимир Соловей высказал такую версию: Лукашенко и Путин хотели договориться действительно о слиянии двух государств, но белорусского руководителя не устроила цена – должность председателя союзного парламента.


- Раз россияне предлагают создать политическое государство на основе «союзного государства», следовательно, подразумевается введение поста президента и вице-президента. И чтобы партнер не «возникал», не стал задавать неудобные вопросы, ему предлагают должность вице-президента. В странах с президентской формой правления вообще вице-президентов – единицы, обычно есть только президент, но без должности вице-президента; а там, где все-таки должность вице-президента существует, они незаметные. В США вице-президент выполняет всего лишь поручения главного президента. 
Я вычитал анекдот, который отлично иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Встречаются Лукашенко с Путиным. Путин и предложил: мы создаем союзное государство, я буду президентом, а ты – вице-президентом. Согласен? «Да-да,- отвечает Лукашенко, а в следующий раз я буду президентом, а ты – вице-президентом». Оборачивается на Путина – а тот от такого предложения уже на полу лежит.

- Зачем понадобилась новая встреча 20 декабря, если 7 декабря Лукашенко с Путиным ни о чем не договорились?

- Попытки, попытки, попытки... В России экономическая ситуация плохая, хотя на Беларусь много денег и не нужно. А потом, Москва хочет получить что-нибудь взамен за свои подарки, за поцелуи и объятия больше никто никого кормить не хочет. Все, эпоха кормления в обмен за поцелуи однозначно закончилась.

- Протесты против союзной интеграции, которые прошли в Минске 7-8 декабря, дали какой-либо заметный эффект?

- Конечно, эффект есть. Когда народ выходит на улицы и высказывается против, это видят страны и Запада, и Востока. Это очень важно. К сожалению, на протест вышло не так много народа, как хотелось бы, однако в нашей запуганной стране было странно, что даже столько вышло.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
 
Теги: Минск
 
 
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До новой встречи Лукашенко с Путиным 20 декабря в Санкт-Петербурге осталась одна неделя. Тайм-аут, который взяли руководители Беларуси и России по неведомой...
 
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Вороновская газета
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