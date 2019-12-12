Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 1 января 2020 года хотят повысить размер базовой величины. Соответствующий проект постановления сейчас находится на рассмотрении в Совмине, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

На сегодняшний день базовая величина составляет 25,5 рублей, если решение о повышении будет, то она вырастет на 1,5 рубля и составит 27 рублей.

К базовой величине в Беларуси привязаны штрафы, а также некоторые выплаты (пособия, стипендии). Кроме того, базовая величина применяется для квалификации ущерба по некоторым статьям уголовного кодекса.

Как правило, базовую величину в Беларуси повышают раз в год – 1 января.

С 1 января 2019 года базовая выросла на 1 рубль до 25,5 рубля. Таким же было увеличение и 2 года назад – до 24,5 рубля.